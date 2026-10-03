TRE-RJ realizou a emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot) - Carlos Elias Junior / Agência O DIA

TRE-RJ realizou a emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot)Carlos Elias Junior / Agência O DIA

Publicado 03/10/2026 14:31 | Atualizado 03/10/2026 19:11



Na véspera das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, neste sábado (3), a emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot), em cerimônia realizada no Auditório do Palácio da Democracia, Centro do Rio. O relatório foi feito para comprovar que não havia nenhum voto registrado no banco de dados responsável por totalizar os resultados da urna eletrônica.

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O coordenador de sistemas eleitorais, Fabio Montalvão, explicou o procedimento. "Esse aqui é o Sistema de Totalização, ele é integrado com o Sistema de Candidaturas. [...] Eu tenho duas alterações que eu vou fazer, uma sincronização entre as 'candidaturas' e a 'totalização'. [...] Na primeira, é uma zerésima no âmbito Federal, que são só os candidatos a Presidentes, que é o cargo que está em disputa em todos os estados, ao mesmo tempo", disse o coordenador.

Após mostrar que não havia nenhum voto registrado no banco de dados, Fabio afirmou: "Isso aqui reflete que o nosso sistema aqui no Rio de Janeiro está zerado para os cargos de Presidentes". Em seguida, realizou a mesma verificação, dessa vez, para os outros cargos. "Agora eu vou alternar para a zerésima Estadual, que são os de Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual."

Demais membros da Comissão Apuradora foram à cerimônia, como o presidente do TRE-RJ, Cláudio de Mello Tavares; o desembarcador, Fernando Chagas; o vice-presidente e corregedor, o desembarcador Fábio Ribeiro Porto; e a secretária-judiciária, Ana Luísa Claro. O procurador regional eleitoral, Flávio Paixão e o júri auxiliar da presidência, Marcelo Rubioli, também estiveram presentes.

Entenda

A zerésima é o relatório oficial que comprova que a urna eletrônica ainda não recebeu nenhum voto. O registro também é emitido em cada Seção Eleitoral antes do início da votação, atestando publicamente que nenhum candidato possui votos registrados no sistema antes da chegada do primeiro eleitor.



A impressão é testemunhada por mesários e pode ser acompanhada por fiscais partidários. Para garantir o acesso público à informação, uma cópia do resumo do relatório deve ser afixada em um local visível da Seção Eleitoral, permitindo a conferência por qualquer cidadão.

Distribuição das urnas eletrônicas

O TRE-RJ também iniciou neste sábado, a partir das 11h, a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026. Ao todo, 1.549 equipamentos deixaram o polo do Jardim Botânico, na Zona Sul, com destino aos locais de votação.

Auditoria das urnas

Mais cedo, às 8h, realizaram uma audiência pública para definir as 43 seções eleitorais que terão equipamentos submetidos a auditorias no primeiro turno.

Do total, 33 urnas participarão do Teste de Integridade e outras 10 passarão pelo Teste de Autenticidade. Durante a cerimônia, Kovacs explicou os procedimentos e esclareceu dúvidas sobre as verificações.



O Teste de Integridade verifica se os votos inseridos na urna são registrados e contabilizados corretamente. Já o Teste de Autenticidade confere os sistemas instalados no equipamento antes do início da votação.

Sorteio das urnas

Durante o primeiro turno das Eleições 2026, farão três procedimentos para verificar o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Ao todo, 43 equipamentos foram selecionados para passar por auditorias, sendo 31 no Teste de Integridade, dois no Teste de Integridade com Biometria e 10 no Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.



Eleições

As eleições do primeiro turno ocorrem em todo o Brasil, neste domingo (4), das 8h às 17h, quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governador, senador (dois), deputado federal e estadual. Nos casos em que houver necessidade de segundo turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.