Margem de Lula supera 2 milhões de votos no Rio, SP, MG, PE e DF, segundo Datafolha - Reprodução / X

Margem de Lula supera 2 milhões de votos no Rio, SP, MG, PE e DF, segundo DatafolhaReprodução / X

Publicado 03/10/2026 17:10 | Atualizado 03/10/2026 19:11



O Datafolha divulgou, nesta sexta-feira (2), dados da pesquisa para as eleições presidenciais no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Segundo os números, com seus percentuais e margens de erro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria uma vantagem maior que 2 milhões de votos em relação a Flávio Bolsonaro (PL).

Confira:

São Paulo (do dia 29 a 30) – 2 pontos – Lula: 38%; Flávio: 39%;

Minas Gerais (do dia 28 a 1º) – 3 pontos – Lula: 42%; Flávio: 36%;

Rio de Janeiro (do dia 28 a 1º) – 3 pontos – Lula: 38%; Flávio: 45%;

Pernambuco (do dia 28 a 1º) – 3 pontos – Lula: 61%; Flávio: 25%;

Distrito Federal (de dia 28 a 30) – 3 pontos – Lula: 35%; Flávio: 44%.

Foi submetido os respectivos percentuais ao eleitorado de cada um dos estados, de acordo com os dados disponíveis do Tribunal Superior Eleitoral de 2026. A coluna de Reinaldo Azevedo, do Metrópoles, divulgou a informação.

Num eleitorado de 72.818.361 - 45,9% do total do país -, Flávio somaria 27.780.333 votos. Já Lula ficaria com 29.920.393, obtendo uma vantagem de 2.140.060 votos. Outro fatores, no entanto, também são levados em consideração, como margens de erro, abstenções e movimentos de última hora.

Potencial de votos:



Rio de Janeiro

Eleitores: 12.857.000

Lula: - 4.885.660 - 38%

Flávio: 5.785.650 - 45%



São Paulo

Eleitores: 34.104.226

Lula: 12.959.606 - 38%

Flávio: 13.300.648 - 39%



Minas Gerais

Eleitores: 16.377.659

Lula: 6.878.617 - 42%

Flávio: 5.895.957 - 36%



Pernambuco

Eleitores: 7.225.744

Lula: 4.407.704 - 61%

Flávio: 1.806.436 - 25%



Distrito Federal

Eleitores: 2.253.732

Lula: 788.806 - 35%

Flávio: 991.642 - 44%



Total geral: 72.818.361

Votos para Lula: 29.920.393

Votos para Flávio: 27.780.333

Zerésima

Na véspera das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, neste sábado (3), a emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot), em cerimônia realizada no Auditório do Palácio da Democracia, Centro do Rio. O relatório foi feito para comprovar que não havia nenhum voto registrado no banco de dados responsável por totalizar os resultados da urna eletrônica.

Eleições

As eleições do primeiro turno ocorrem em todo o Brasil, neste domingo (4), das 8h às 17h, quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governador, senador (dois), deputado federal e estadual. Nos casos em que houver necessidade de segundo turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.