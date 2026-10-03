Flávio Bolsonaro disse ter 'convicção' de vitória no primeiro turno - Reprodução / YouTube

Flávio Bolsonaro disse ter 'convicção' de vitória no primeiro turno Reprodução / YouTube

Publicado 03/10/2026 14:49





O candidato também falou em "acabar" com o foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado. Em outro momento, alegou que "amigos" do presidente Luiz Inácio da Silva (PT) no STF estariam "dando canetada" em prol da reeleição do petista.



Flávio falou após uma motocarreata no interior de São Paulo na manhã deste sábado, entre as cidades de Santa Bárbara d'Oeste e Americana. O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), os candidatos ao Senado pelo Estado, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), também participaram.



O candidato à Presidência disse que São Paulo vai ter "um presidente da república alinhado com o governador". Ele disse ainda ter "convicção" de vitória no primeiro turno, tanto na Presidência quanto o governo de São Paulo. candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro , sinalizou neste sábado (3), para uma possível reforma do Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF). No último dia de campanha, em agenda na cidade de Americana, no interior de São Paulo, ele disse que "muita coisa deve ser consertada" e mencionou que a Corte Máxima não pode ser "uma delegacia de polícia".O candidato também falou em "acabar" com o foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado. Em outro momento, alegou que "amigos" do presidente Luiz Inácio da Silva (PT) no STF estariam "dando canetada" em prol da reeleição do petista.Flávio falou após uma motocarreata no interior de São Paulo na manhã deste sábado, entre as cidades de Santa Bárbara d'Oeste e Americana. O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), os candidatos ao Senado pelo Estado, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), também participaram.O candidato à Presidência disse que São Paulo vai ter "um presidente da república alinhado com o governador". Ele disse ainda ter "convicção" de vitória no primeiro turno, tanto na Presidência quanto o governo de São Paulo.

Tarcísio diz que ajudará Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno

Nesta sexta-feira (2), Tarcísio encerrou sua agenda de campanha na capital com uma caminhada pelo Centro da cidade. Durante o ato, o governador afirmou que pretende se colocar à disposição de Flávio Bolsonaro caso o aliado avance para um eventual segundo turno nas eleições deste ano.



Tarcísio declarou que poderá atuar em favor da candidatura de Flávio tanto em São Paulo quanto em outros Estados. Segundo ele, a disposição para ajudar o aliado não dependeria do resultado da eleição paulista.



"Se acontecer de realmente encerrar a disputa em São Paulo no domingo, eu vou estar, e estaria também de qualquer forma, mesmo que não encerrasse, à disposição do Flávio para ajudá-lo muito no segundo turno", afirmou.