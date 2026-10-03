Daniel Vorcaro está preso por esquema de fraude financeira - Banco Master / Divulgação

Daniel Vorcaro está preso por esquema de fraude financeiraBanco Master / Divulgação

Publicado 03/10/2026 14:47

Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro Daniel Vorcaro , dono do Banco Master, revelam planos de criar uma grande empresa de apostas on-line no Brasil. Nas conversas, ele mencionou a cantora Anitta como uma das possíveis parceiras do empreendimento, que também envolveria o cantor Gusttavo Lima, o apresentador Luciano Huck e a Globo. As informações foram divulgadas pelo portal da Veja.

Em uma troca de mensagens com um amigo, Vorcaro afirmou que estava estruturando o que chamou de “maior de todas” as casas de apostas do país. O banqueiro demonstrou confiança no projeto e disse que já havia acertado a participação de nomes conhecidos do entretenimento brasileiro.



A iniciativa fazia parte de uma estratégia de expansão dos negócios de Vorcaro para diferentes setores do mercado. Segundo as mensagens, o empresário pretendia investir em um empreendimento de grande porte no segmento de apostas digitais, com a participação de personalidades e empresas de ampla projeção nacional.



Apesar das declarações do banqueiro, não há confirmação de que os artistas e a emissora citados tenham efetivamente firmado acordos ou participado do projeto. A menção aos nomes nas conversas, por si só, não comprova a existência de contratos ou parcerias formalizadas.



Além da aposta no mercado digital, Vorcaro também discutiu a criação de um cassino físico na cidade de São Paulo. O plano previa a construção de um complexo de entretenimento na região do Jockey Club, em parceria com o Hard Rock Café.



A proposta incluía a aquisição de terrenos na área e a instalação de uma casa de shows integrada ao cassino. Nas mensagens, o banqueiro demonstrou entusiasmo com a iniciativa e afirmou que o empreendimento poderia alcançar um faturamento anual de US$ 1 bilhão.



Vorcaro também comentou sobre o andamento das articulações políticas necessárias para viabilizar os negócios. Em uma das conversas, afirmou que havia avanços em Brasília para a aprovação das medidas relacionadas aos projetos.



Entre os nomes ligados às articulações estava Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil. O dirigente aparece nas mensagens trocadas com o banqueiro e se refere a ele com a expressão “príncipe dos príncipes”.



Os planos, no entanto, não chegaram a ser implementados na escala descrita pelo empresário. Vorcaro foi preso em novembro de 2025, antes de concretizar os projetos apresentados nas conversas.



As mensagens recuperadas pela Polícia Federal ajudam a detalhar os planos de expansão empresarial do dono do Banco Master e suas articulações com possíveis parceiros dos setores de entretenimento, apostas e negócios imobiliários.



A situação dos projetos também envolve o cenário regulatório das apostas no Brasil. As iniciativas mencionadas por Vorcaro dependiam de condições legais e comerciais para sair do papel, especialmente no caso da construção de um cassino físico, que envolve regras específicas sobre jogos de azar no país.



Até o momento, as conversas divulgadas não comprovam que os empreendimentos tenham sido efetivamente realizados ou que todos os nomes mencionados tenham concordado em participar das iniciativas. Os citados ainda não se manifestaram e o espaço segue aberto para qualquer posicionamento.