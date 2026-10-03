Datafolha aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turnoReprodução / X
Na nova rodada, 6% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2% ainda estão indecisos.
Decisão do voto
A maioria dos eleitores que já escolheu um candidato afirma estar totalmente decidida. Segundo o levantamento, 87% dizem que não pretendem mudar de voto, enquanto 13% admitem que ainda podem mudar de opção até a eleição.
O Datafolha ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.
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