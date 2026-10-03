Datafolha aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno - Reprodução / X

Datafolha aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turnoReprodução / X

Publicado 03/10/2026 20:03 | Atualizado 03/10/2026 20:04

Lula (PT) tem 47% das intenções de voto contra 46% de Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a Presidência, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3). Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa anterior, realizada em 1º de outubro, Lula tinha 48%, enquanto Flávio aparecia com 45%. O petista oscilou um ponto para baixo, enquanto o senador avançou um ponto.



Na nova rodada, 6% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2% ainda estão indecisos.





Decisão do voto





A maioria dos eleitores que já escolheu um candidato afirma estar totalmente decidida. Segundo o levantamento, 87% dizem que não pretendem mudar de voto, enquanto 13% admitem que ainda podem mudar de opção até a eleição.



O Datafolha ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.



A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.