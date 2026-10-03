Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia
A decisão do TSE determina que os votos eventualmente recebidos por Garotinho neste domingo serão registrados como anulados sub judice enquanto permanecer o indeferimento de sua candidatura. Dessa forma, eles não entram no cálculo dos votos válidos.
Com a nova configuração da disputa, Paes aparece nove pontos percentuais à frente de Ruas. Na pesquisa anterior da Quaest, divulgada em 29 de setembro, o ex-prefeito tinha 35% dos votos válidos no cenário sem Garotinho, contra 26% do candidato do PL.
Veja o cenário
Nos votos válidos, são excluídos os votos brancos e nulos e aqueles em que o eleitor não escolhe nenhum dos candidatos. É esse o cálculo utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.
Eduardo Paes (PSD): 51%
Douglas Ruas (PL): 43%
William Siri (PSOL): 3%
André Marinho (Novo): 1%
Coronel Busnello (Missão): 1%
Juliete (UP): 1%
Cyro Garcia (PSTU): 0%
A Quaest entrevistou 3.204 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.
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