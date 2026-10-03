Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de Janeiro - Arquivo/O Dia

Eduardo Paes (PSD) (E) e Douglas Ruas (PL) disputam eleição para o cargo de governador do Rio de JaneiroArquivo/O Dia

Publicado 03/10/2026 18:13

Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança da disputa pelo governo do Rio de Janeiro no cenário sem Anthony Garotinho (Republicanos), segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno . O ex-prefeito do Rio soma 51% dos votos válidos, enquanto o deputado estadual Douglas Ruas (PL) tem 43%.

Com esse resultado, Paes poderia ser eleito já no primeiro turno. A simulação considera os votos de Garotinho como anulados sub judice, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogar, na sexta-feira (2), a liminar que permitia a manutenção da candidatura do ex-governador.



A decisão do TSE determina que os votos eventualmente recebidos por Garotinho neste domingo serão registrados como anulados sub judice enquanto permanecer o indeferimento de sua candidatura. Dessa forma, eles não entram no cálculo dos votos válidos.



Com a nova configuração da disputa, Paes aparece nove pontos percentuais à frente de Ruas. Na pesquisa anterior da Quaest, divulgada em 29 de setembro, o ex-prefeito tinha 35% dos votos válidos no cenário sem Garotinho, contra 26% do candidato do PL.





Veja o cenário





Nos votos válidos, são excluídos os votos brancos e nulos e aqueles em que o eleitor não escolhe nenhum dos candidatos. É esse o cálculo utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.



Eduardo Paes (PSD): 51%



Douglas Ruas (PL): 43%



William Siri (PSOL): 3%



André Marinho (Novo): 1%



Coronel Busnello (Missão): 1%



Juliete (UP): 1%



Cyro Garcia (PSTU): 0%



A Quaest entrevistou 3.204 eleitores no estado do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.



A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.