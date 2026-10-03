Polícia Federal prendeu motorista com cerca de 390 kg de drogas - Divulgação

Polícia Federal prendeu motorista com cerca de 390 kg de drogasDivulgação

Publicado 03/10/2026 17:47

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (3), um homem em Piraí, na região Sul Fluminense. De acordo com a corporação, o motorista transportava cerca de 385 kg de maconha e 4 kg de cocaína em um caminhão.

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Policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) realizavam diligências de fiscalização quando avistaram o veículo e determinaram a parada. O homem, que não teve a identidade divulgada, obedeceu a ordem das equipes.

Os policiais, com o apoio do cão farejador Athos, localizaram a droga em diversas caixas de papelão, que estavam na cabine do caminhão. Segundo as apurações iniciais dos agentes, a carga de entorpecentes saiu de São Paulo e teria como destino uma área dominada por uma facção criminosa no Espírito Santo.

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no envio e no recebimento das drogas. O preso, o caminhão, um aparelho celular e o entorpecente apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio. O motorista responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.



A operação é mais um desdobramento da "Missão Redentor II", que mira a repressão ao tráfico de entorpecentes. O objetivo principal é a descapitalização das organizações criminosas e o bloqueio de suas rotas logísticas, impedindo que armamentos e drogas cheguem às áreas urbanas.

'Missão Redentor'

"Missão Redentor" foi estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio, criada na Superintendência Regional da PF, em julho de 2021. Em dezembro deste mesmo ano, a PF, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), deflagraram uma ação que resultou na prisão de dois homens em Macaé, no Norte Fluminense.

Na ocasião, os agentes também apreenderam 131 kg de pasta base de cocaína, que estavam em um fundo falso abaixo dos bancos de um carro. A droga vinha da capital fluminense e tinha como destino uma comunidade do município. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal (DPF) de Macaé, autuados e presos.