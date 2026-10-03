Luiz Gustavo e Lucas Batista foram presos durante abordagem da PM em Magé - Divulgação PMRJ

Luiz Gustavo e Lucas Batista foram presos durante abordagem da PM em MagéDivulgação PMRJ

Publicado 03/10/2026 09:37

Um homem apontado pela Polícia Militar como braço direito de um traficante que atua em Magé foi detido com outro suspeito, na tarde desta sexta-feira (2), na Estrada Adam Blummer, na altura do Viaduto de Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense. Luiz Gustavo Rodrigues Peixoto, conhecido como “Gustavo Macaco”, estava em um carro que, segundo a PM, transportava material entorpecente.

Quatro são detidos ao tentar roubar cordão de oficiais colombianos



De acordo com a corporação, Luiz Gustavo seria responsável pelo transporte de cargas de drogas entre o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e Santo Aleixo. Ele também é apontado pelos agentes como braço direito do traficante Gabriel Rosa, conhecido como “GB”, que está foragido da Justiça. Luiz possui anotação criminal, referente à posse de drogas para consumo pessoal.



A abordagem ocorreu após levantamentos da Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé) sobre a movimentação de criminosos ligados ao Comando Vermelho na região. Os policiais localizaram um Volkswagen Gol prata e tentaram interceptar o veículo.



Segundo a PM, o motorista não obedeceu à ordem de parada e teria avançado com o carro contra um dos agentes, em uma tentativa de atropelamento. Um policial efetuou um disparo para proteger a equipe. Na sequência, o condutor entrou na contramão, perdeu o controle da direção e bateu contra uma grade de proteção.



Dentro do automóvel, os agentes encontraram Luiz Gustavo e Lucas Batista, além de material entorpecente. Os dois apresentavam escoriações e receberam atendimento no Hospital Municipal de Magé. De acordo com a corporação, Lucas não possui anotação criminal.

De acordo com a corporação, Luiz Gustavo seria responsável pelo transporte de cargas de drogas entre o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e Santo Aleixo. Ele também é apontado pelos agentes como braço direito do traficante Gabriel Rosa, conhecido como “GB”, que está foragido da Justiça. Luiz possui anotação criminal, referente à posse de drogas para consumo pessoal.A abordagem ocorreu após levantamentos da Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé) sobre a movimentação de criminosos ligados ao Comando Vermelho na região. Os policiais localizaram um Volkswagen Gol prata e tentaram interceptar o veículo.Segundo a PM, o motorista não obedeceu à ordem de parada e teria avançado com o carro contra um dos agentes, em uma tentativa de atropelamento. Um policial efetuou um disparo para proteger a equipe. Na sequência, o condutor entrou na contramão, perdeu o controle da direção e bateu contra uma grade de proteção.Dentro do automóvel, os agentes encontraram Luiz Gustavo e Lucas Batista, além de material entorpecente. Os dois apresentavam escoriações e receberam atendimento no Hospital Municipal de Magé. De acordo com a corporação, Lucas não possui anotação criminal.

De acordo com a 65ª DP (Magé), dois homens foram detidos por policiais militares e encaminhados à delegacia. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de resistência e tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro