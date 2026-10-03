Luiz Gustavo e Lucas Batista foram presos durante abordagem da PM em MagéDivulgação PMRJ
De acordo com a corporação, Luiz Gustavo seria responsável pelo transporte de cargas de drogas entre o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e Santo Aleixo. Ele também é apontado pelos agentes como braço direito do traficante Gabriel Rosa, conhecido como “GB”, que está foragido da Justiça. Luiz possui anotação criminal, referente à posse de drogas para consumo pessoal.
A abordagem ocorreu após levantamentos da Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé) sobre a movimentação de criminosos ligados ao Comando Vermelho na região. Os policiais localizaram um Volkswagen Gol prata e tentaram interceptar o veículo.
Segundo a PM, o motorista não obedeceu à ordem de parada e teria avançado com o carro contra um dos agentes, em uma tentativa de atropelamento. Um policial efetuou um disparo para proteger a equipe. Na sequência, o condutor entrou na contramão, perdeu o controle da direção e bateu contra uma grade de proteção.
Dentro do automóvel, os agentes encontraram Luiz Gustavo e Lucas Batista, além de material entorpecente. Os dois apresentavam escoriações e receberam atendimento no Hospital Municipal de Magé. De acordo com a corporação, Lucas não possui anotação criminal.
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