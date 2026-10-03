Mais de 13 kg de maconha foram apreendidos com a mulher na Rodoviária Novo Rio - Divulgação PMRJ

Mais de 13 kg de maconha foram apreendidos com a mulher na Rodoviária Novo RioDivulgação PMRJ

Publicado 03/10/2026 10:37





A abordagem ocorreu durante uma ação de agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) nas proximidades de um posto de combustíveis, no entorno do terminal. Os policiais receberam informações do setor de inteligência sobre uma mulher que estaria transportando drogas na região.



De acordo com o registro da Polícia Civil, Andressa aguardava um veículo cadastrado em aplicativo de transporte para fazer a viagem até a Região dos Lagos. Durante a abordagem, ela demonstrou nervosismo com a presença dos agentes.



Na revista pessoal e em seus pertences, a equipe encontrou 15 tabletes de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Aos policiais, a suspeita confessou que receberia R$ 3 mil pelo transporte e pela entrega do material.



Ainda conforme o registro, Andressa entregaria a droga a uma pessoa que faria contato com ela assim que chegasse ao município da Região dos Lagos.



A mulher e o material foram levados para a 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Andressa de Souza Santos foi presa pela Polícia Militar com mais de 13 kg de maconha no entorno da Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Região Central do Rio, nesta sexta-feira (2). Segundo a polícia, ela pretendia seguir para o bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde faria a entrega do entorpecente.A abordagem ocorreu durante uma ação de agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) nas proximidades de um posto de combustíveis, no entorno do terminal. Os policiais receberam informações do setor de inteligência sobre uma mulher que estaria transportando drogas na região.De acordo com o registro da Polícia Civil, Andressa aguardava um veículo cadastrado em aplicativo de transporte para fazer a viagem até a Região dos Lagos. Durante a abordagem, ela demonstrou nervosismo com a presença dos agentes.Na revista pessoal e em seus pertences, a equipe encontrou 15 tabletes de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Aos policiais, a suspeita confessou que receberia R$ 3 mil pelo transporte e pela entrega do material.Ainda conforme o registro, Andressa entregaria a droga a uma pessoa que faria contato com ela assim que chegasse ao município da Região dos Lagos.A mulher e o material foram levados para a 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.



O material apreendido seguiu para exame pericial.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa da mulher. O espaço segue aberto.

Braço direito de traficante é preso em Magé

Um homem apontado pela Polícia Militar como braço direito de um traficante que atua em Magé foi detido com outro suspeito, na tarde desta sexta-feira (2), na Estrada Adam Blummer, na altura do Viaduto de Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense. Luiz Gustavo Rodrigues Peixoto, conhecido como “Gustavo Macaco”, estava em um carro que, segundo a PM, transportava material entorpecente.

De acordo com a corporação, Luiz Gustavo seria responsável pelo transporte de cargas de drogas entre o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e Santo Aleixo. Ele também é apontado pelos agentes como braço direito do traficante Gabriel Rosa, conhecido como “GB”, que está foragido da Justiça. Luiz possui anotação criminal, referente à posse de drogas para consumo pessoal.

A abordagem ocorreu após levantamentos da Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé) sobre a movimentação de criminosos ligados ao Comando Vermelho na região. Os policiais localizaram um Volkswagen Gol prata e tentaram interceptar o veículo.



Segundo a PM, o motorista não obedeceu à ordem de parada e teria avançado com o carro contra um dos agentes, em uma tentativa de atropelamento. Um policial efetuou um disparo para proteger a equipe. Na sequência, o condutor entrou na contramão, perdeu o controle da direção e bateu contra uma grade de proteção.

Dentro do automóvel, os agentes encontraram Luiz Gustavo e Lucas Batista, além de material entorpecente. Os dois apresentavam escoriações e receberam atendimento no Hospital Municipal de Magé. De acordo com a corporação, Lucas não possui anotação criminal.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro