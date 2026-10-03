Visitante foi presa ao tentar entrar com maconha no Presídio Evaristo de Moraes, em São CristóvãoDivulgação
Visitante é presa ao tentar entrar em presídio com maconha
Droga estava escondida nas costuras de uma jaqueta que a mulher usava;
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