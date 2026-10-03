Uma visitante foi presa, nesta sexta-feira (2), ao tentar entrar no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, com maconha . A droga estava escondida nas costuras de uma jaqueta que a mulher, identificada como Renata Cavalcanti Belota, usava.





De acordo com a A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a ação integra a "Operação Illicitus". Policiais penais flagram o material ilícito durante uma revista realizada na entrada da unidade. Imagens divulgadas pelos agentes mostraram a droga enrolada em um material plástico.

Os agentes encaminharam a mulher e o entorpecente à 17ª DP (São Cristóvão). Renata foi autuada em flagrante e ficará à disposição da Justiça em estabelecimento prisional. A operação visa ao combate permanente de organizações criminosas no sistema prisional fluminense, incluindo a entrada e circulação de materiais proibidos.

Desde agosto, 1.268 celulares e cerca de 30 kg de drogas foram retirados de circulação, além de outras apreensões. No mesmo período, os policiais prenderam 13 visitantes tentando ingressar com itens ilícitos. Dois policiais penais também foram detidos.





O DIA tenta localizar a defesa de Renata. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

Prisão de policiais penais

Um dos policiais foi flagrado enquanto tentava entrar na penitenciária com os itens ilegais. Durante a revista, foram encontrados cerca de R$ 27 mil em espécie, além de sete maços de cigarro, dois pacotes de charuto, seis caixas de anabolizantes, um pacote de café, 52 pacotes de suco em pó e dois carregadores de celular.