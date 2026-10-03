Trânsito fica intenso na Rua São Clemente após queda de árvore.Carlos Elias Junior

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Aretha Dossares
Uma árvore caiu e interditou um trecho da Rua São Clemente, na altura da Rua da Matriz, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (3°). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes da CET-Rio estão no local orientando os motoristas.

Uma faixa da via já foi liberada ao tráfego. O trânsito, que antes precisou ser desviado por dentro de um posto de combustíveis, agora é orientado pela CET-Rio com desvio sendo realizado para a Rua Dona Mariana.

Equipes da Prefeitura permanecem atuando no local e, segundo o Centro de Operações Rio, o fluxo de veículos continua intenso na região.
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Trânsito fica intenso na Rua São Clemente após queda de árvore. - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Motoristas precisam fazer desvio por causa da árvore caída em Botafogo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Queda de árvore altera o trânsito na Zona Sul do Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Árvore e arrancada da raiz - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
CET-Rio orienta motoristas durante interdição na Rua São Clemente - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Rua interdita o trânsito na manhã deste sábado (3) em Botafogo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Árvore tomba na São Clemente na esquina com Barão de Macaúba em Botafogo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Queda de árvore provoca interdição na Rua São Clemente, em Botafogo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Motoristas enfrentam trânsito intenso após queda de árvore em Botafogo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Trecho da Rua São Clemente fica interditado após queda de árvore - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Árvore parte ao meio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Árvore fecha calçada - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Árvore caída ocupa trecho da Rua São Clemente, em Botafogo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Rua São Clemente tem trecho interditado após queda de árvore - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Carro fica embaixo de árvore - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Chuva da madrugada

Entre 4h e 4h15, o Sistema Alerta Rio registrou chuva moderada em diferentes pontos da cidade:

- Santa Teresa: 6 mm
- Laranjeiras: 5,6 mm
- Grande Méier: 3,4 mm
- Avenida Brasil/Mendanha: 3,2 mm
- Piedade: 3 mm
- Urca: 3 mm
- Madureira: 2,8 mm
- Tijuca: 2,2 mm
- Tijuca/Muda: 2,2 mm
- Jacarepaguá/Tanque: 2 mm
- Barra/Barrinha: 1,8 mm
- Bangu: 1,6 mm
- Grajaú: 1,6 mm
- Alto da Boa Vista: 1,4 mm
- Estrada Grajaú/Jacarepaguá: 1,4 mm

Previsão do tempo

O tempo no Rio neste sábado (3) continuará sendo influenciado pelo transporte de umidade e as áreas de instabilidade. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura se estabiliza, mas ainda permanece amena, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.

No domingo (4), dia das Eleições Gerais de 2026, a aproximação e passagem de uma nova frente fria pelo oceano influenciará o tempo na cidade do Rio. Embora a temperatura entre em elevação, com máxima de 29°C e mínima de 19°C, ainda há previsão de chuva para o município, principalmente a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, podendo ser pontualmente fortes.

A semana do carioca também começa com céu nublado e chuva. Na segunda (5) e na terça-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a atuação de uma região de baixa pressão continuam causando chuva moderada a qualquer momento, podendo ocorrer pancadas de forma rápida e isolada. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima de 31°C na segunda e 29°C na terça, e mínima de 22°C e 21°C, respectivamente.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro