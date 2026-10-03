Trânsito fica intenso na Rua São Clemente após queda de árvore. - Carlos Elias Junior

Trânsito fica intenso na Rua São Clemente após queda de árvore.Carlos Elias Junior

Publicado 03/10/2026 10:17





Uma faixa da via já foi liberada ao tráfego. O trânsito, que antes precisou ser desviado por dentro de um posto de combustíveis, agora é orientado pela CET-Rio com desvio sendo realizado para a Rua Dona Mariana.



Equipes da Prefeitura permanecem atuando no local e, segundo o Centro de Operações Rio, o fluxo de veículos continua intenso na região.

Uma árvore caiu e interditou um trecho da Rua São Clemente, na altura da Rua da Matriz, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (3°). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes da CET-Rio estão no local orientando os motoristas.Uma faixa da via já foi liberada ao tráfego. O trânsito, que antes precisou ser desviado por dentro de um posto de combustíveis, agora é orientado pela CET-Rio com desvio sendo realizado para a Rua Dona Mariana.Equipes da Prefeitura permanecem atuando no local e, segundo o Centro de Operações Rio, o fluxo de veículos continua intenso na região.

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Chuva da madrugada

Entre 4h e 4h15, o Sistema Alerta Rio registrou chuva moderada em diferentes pontos da cidade:



- Santa Teresa: 6 mm

- Laranjeiras: 5,6 mm

- Grande Méier: 3,4 mm

- Avenida Brasil/Mendanha: 3,2 mm

- Piedade: 3 mm

- Urca: 3 mm

- Madureira: 2,8 mm

- Tijuca: 2,2 mm

- Tijuca/Muda: 2,2 mm

- Jacarepaguá/Tanque: 2 mm

- Barra/Barrinha: 1,8 mm

- Bangu: 1,6 mm

- Grajaú: 1,6 mm

- Alto da Boa Vista: 1,4 mm

- Estrada Grajaú/Jacarepaguá: 1,4 mm

Uma árvore caiu e interditou um trecho da Rua São Clemente, na altura da Rua da Matriz, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (3°). Carlos Elias Junior/ Agência O Dia https://t.co/n2h71HvLae — Jornal O Dia (@jornalodia) October 3, 2026

Previsão do tempo





No domingo (4), dia das Eleições Gerais de 2026, a aproximação e passagem de uma nova frente fria pelo oceano influenciará o tempo na cidade do Rio. Embora a temperatura entre em elevação, com máxima de 29°C e mínima de 19°C, ainda há previsão de chuva para o município, principalmente a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, podendo ser pontualmente fortes.



A semana do carioca também começa com céu nublado e chuva. Na segunda (5) e na terça-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a atuação de uma região de baixa pressão continuam causando chuva moderada a qualquer momento, podendo ocorrer pancadas de forma rápida e isolada. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima de 31°C na segunda e 29°C na terça, e mínima de 22°C e 21°C, respectivamente. O tempo no Rio neste sábado (3) continuará sendo influenciado pelo transporte de umidade e as áreas de instabilidade. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer momento. A temperatura se estabiliza, mas ainda permanece amena, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.No domingo (4), dia das Eleições Gerais de 2026, a aproximação e passagem de uma nova frente fria pelo oceano influenciará o tempo na cidade do Rio. Embora a temperatura entre em elevação, com máxima de 29°C e mínima de 19°C, ainda há previsão de chuva para o município, principalmente a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, podendo ser pontualmente fortes.A semana do carioca também começa com céu nublado e chuva. Na segunda (5) e na terça-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade em conjunto com a atuação de uma região de baixa pressão continuam causando chuva moderada a qualquer momento, podendo ocorrer pancadas de forma rápida e isolada. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima de 31°C na segunda e 29°C na terça, e mínima de 22°C e 21°C, respectivamente.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro