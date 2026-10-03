Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Ponte Rio-NiteróiDivulgação

Publicado 03/10/2026 19:26 | Atualizado 03/10/2026 20:18

Dois criminosos assaltaram os passageiros de um ônibus da linha 4110D (São Gonçalo x Castelo), na Ponte Rio -Niterói, na noite desta sexta-feira (2). O coletivo saiu do Centro do Rio para São Gonçalo, na Região Metropolitana.

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De acordo com a Polícia Civil, dois homens entraram no veículo no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), na Zona Portuária, por volta das 20h30. Eles ficaram em locais diferentes dentro do ônibus. Um se posicionou próximo a parte da frente, enquanto o outro indivíduo permaneceu atrás.



No início da ponte, que conecta a capital fluminense à Região Metropolitana, os criminosos se levantaram e anunciaram o assalto. Em seguida, roubaram celulares, alianças e outros pertences dos passageiros. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Assalto na região

Segundo o motociclista, a passageira havia cancelado a corrida. Enquanto permanecia parado na rua, ele enviou uma mensagem para a esposa e comentou que considerava o local perigoso. “Eu estava parado na rua, pois a cliente havia cancelado. Eu mandei mensagem para a minha esposa e comentei que a rua era sinistra. Vi um rapaz se aproximando, pensei que fosse o segurança da rua”, relatou.



Ainda de acordo com a vítima, o homem se aproximou e anunciou o assalto. O criminoso estava armado e exigiu que o motociclista entregasse a motocicleta, o dinheiro e a carteira. Uma câmera de segurança registrou a abordagem.

Nas imagens, o suspeito aparece rendendo o trabalhador e fugindo com a motocicleta. Além do veículo, outros pertences, incluindo o celular da vítima, também foram levados. O motociclista afirmou que trabalha há mais de dez anos com transporte por aplicativo e que esta foi a primeira vez que sofreu um assalto durante o exercício da profissão.