Diogo Gabriel de Aguilar Cardoso, vulgo ’Po’, foi preso em um supermercado - Reprodução de vídeo

Diogo Gabriel de Aguilar Cardoso, vulgo ’Po’, foi preso em um supermercadoReprodução de vídeo

Publicado 03/10/2026 13:21

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), em ação conjunta com policiais militares, prenderam , na noite desta sexta-feira (2), o chefe do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP), Diogo Gabriel de Aguilar Cardoso, conhecido como "Po". O suspeito foi localizado em um supermercado no bairro Parque Belém, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

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A partir de informações de inteligência e diligências realizadas pelos agentes, a delegacia identificou a atuação do criminoso. A prisão foi decretada pela Justiça. Após o mandado por associação para o tráfico, os policiais passaram a monitorar possíveis rotas e endereços vinculados ao criminoso.

As equipes localizaram o traficante em um estabelecimento da região. Segundo os agentes, o homem estava com o título de eleitor cancelado pela Justiça, o que permitiu o cumprimento da prisão durante o período eleitoral. De acordo com as investigações, Diogo comandava o tráfico de drogas da facção na região e liderava uma estrutura criminosa responsável por extorsões e ameaças contra comerciantes locais.

O criminoso possui 47 anotações criminais, incluindo homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

O DIA tenta localizar a defesa de Diogo. O espaço segue aberto para manifestação.

Prisão

Nesta sexta, policiais militares prenderam outro homem, apontado como braço direito de um traficante que atua em Magé foi detido, na Baixada Fluminense. Luiz Gustavo Rodrigues Peixoto, conhecido como "Gustavo Macaco", estava em um carro que, segundo os agentes, transportava material entorpecente.

De acordo com a corporação, Luiz Gustavo seria responsável pelo transporte de cargas de drogas entre o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e Santo Aleixo. Ele também é apontado pelos agentes como braço direito do traficante Gabriel Rosa, conhecido como "GB", que está foragido da Justiça. Luiz possui anotação criminal, referente à posse de drogas para consumo pessoal.

Durante a abordagem, os policiais tentaram interceptar o veículo. O motorista, no entanto, não obedeceu à ordem de parada e teria avançado com o carro contra um dos agentes, em uma tentativa de atropelamento. Um policial efetuou um disparo para proteger a equipe. Na sequência, o condutor entrou na contramão, perdeu o controle da direção e bateu contra uma grade de proteção.



Dentro do automóvel, os agentes encontraram Luiz Gustavo e outro suspeito, Lucas Batista, além do material entorpecente. Os dois apresentavam escoriações e receberam atendimento no Hospital Municipal de Magé. De acordo com a corporação, Lucas não possui anotação criminal. Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de resistência e tráfico de drogas.