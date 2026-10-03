Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2026 11:45

Marina Ruy Barbosa não ficou calada ao tomar conhecimento de um comentário enigmático no X, antigo Twitter, que sugeria o seu envolvimento com Daniel Vorcaro. A publicação dizia que as pessoas ficariam surpresas quando descobrissem a relação do banqueiro com "uma ruiva que para muitos é a mais bonita do Brasil".

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"Infelizmente para a decepção dos meus haters, o único contato que tive foi com a namorada dele, Martha. Se quiser insinuar algo, prove", rebateu.

"Em seguida, perfil mencionou que a ruiva em questão era outra pessoa e recebeu uma nova resposta da atriz. Que bom, meu bem. Da próxima vez que vier com tweets tendenciosos, tenha coragem de citar "nomes" e "comprovações" pra não gerar dúvidas e incitar hate que, claro, contém machismo em mulheres injustamente", disse.

Que bom, meu bem ;) da próxima vez que vier com tweets tendenciosos, tenha coragem de citar *nomes* e *comprovações* pra não gerar dúvidas e incitar hate que claro contém machismo em mulheres injustamente. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) October 3, 2026

Quem é Vorcaro?



Daniel Vorcaro é empresário e ex-presidente do Banco Master, instituição que acabou no centro de uma das maiores investigações recentes envolvendo crimes no sistema financeiro brasileiro e que foi formalmente liquidada pelo Banco Central em novembro do ano passado.

O banqueiro foi preso preventivamente no mesmo mês, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tentava embarcar em um voo particular com destino aos Emirados Árabes Unidos. Em março de 2026, Vorcaro voltou a ser preso em meio às investigações, sendo transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O escândalo do Banco Master cresceu ao expor uma complexa rede de influência liderada pelo empresário que estaria envolvida em pagamentos de propinas, convites para festas luxuosas e supostos benefícios a servidores do Banco Central e contatos com autoridades do alto escalão do Judiciário. As investigações apontam que o grupo utilizava essa engrenagem de favores para blindar a instituição de fiscalizações rigorosas e travar o andamento de auditorias financeiras.