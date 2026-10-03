Zé Vaqueiro participou de atividades na comunidade da Rocinha - Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro participou de atividades na comunidade da Rocinha Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2026 12:27

Zé Vaqueiro esteve na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na sexta-feira (2), para um dia de atividades que uniram música e solidariedade. A programação contou com ações voltadas ao esporte, empreendedorismo feminino e à infância. A noite foi encerrada com um show gratuito na Via Ápia.

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Nas redes sociais, o cantor falou sobre a experiência. "Que tarde maravilhosa, apesar da chuva não faltou carinho e felicidade, estou com meu coração muito feliz e agradecido pela recepção de vocês! Prepara que mais tarde tem show, aqui na Rocinha!", escreveu.

Zé Vaqueiro também visitou o Campo da Vila Verde, onde jogou futebol com as crianças da comunidade. Na ocasião, 150 chuteiras foram distribuídas, incentivando a prática esportiva e proporcionando um presente especial aos pequenos.

A iniciativa também conta com uma parceria com a PUC, que ajuda as mulheres a desenvolverem novas habilidades e colocarem em prática seus conhecimentos na própria Rocinha. No fim da tarde, o artista visitou a Cooperativa de Mulheres, que integra as iniciativas Tamo Junto Rocinha e Florescer Rocinha.

O projeto reúne mulheres empreendedoras que trabalham com a produção de bolsas, camisetas, roupas e outros itens de confecção, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo e da geração de renda na comunidade. A iniciativa conta com parceria da PUC, que ajuda as mulheres a desenvolverem novas habilidades e colocarem em prática seus conhecimentos.

Vida pessoal

Ingra Soares, ex-mulher de Zé Vaqueiro, contou na sexta-feira (2) que recebeu um buquê de flores do artista. A influenciadora comentou o período em que está separada do cantor e deixou em aberto uma possível reconciliação no futuro. O ex-casal ficou junto por seis anos antes do término.

"No cartão, não havia remetente. Só depois fiquei sabendo que tinham sido enviadas pelo Zé. Fiquei muito feliz porque, nesses 11 meses de separação, nós nunca nos afastamos de verdade. Achei linda a sua atitude. Uma família não se acaba assim, vocês aceitando ou não! Afinal, quem sabe do nosso futuro é somente Deus. [...] Neste momento, estamos vivendo uma fase diferente. Eu o amo muito, com todas as minhas forças, mas só o amor não basta", afirmou.