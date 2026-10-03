Carol Lekker revelou para Adryana morte de Rick Sollo - Reprodução de vídeo

Carol Lekker revelou para Adryana morte de Rick SolloReprodução de vídeo

Publicado 03/10/2026 09:14

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"Primeiramente, quero pedir desculpas à Adryana por toda essa situação e também esclarecer o que aconteceu. Antes da cabine, o Dudu tinha pedido para eu fazer algumas perguntas para a Adryana e avisá-la sobre a morte do Rick. Eu fiquei meio assim de falar, porque sabia que mais poderia ser um assunto delicado, mas como foi um pedido dele, acabei falando com ela", escreveu.

A ex-miss bumbum compartilhou vídeo da ligação com o jornalista e lamentou a repercussão negativa do episódio. "Estou realmente cansada de todos esses ataques e reconheço que errei ao ir na pilha dos outros. Peço desculpas. Como eu sabia que poderiam não acreditar em mim, tomei a iniciativa de gravar para mostrar e provar o que aconteceu, até porque não tenho motivo para mentir. Se vocês quiserem acreditar, acreditem, se não, tudo bem. Infelizmente, não seria novidade, porque muitas vezes tudo que vem de mim acaba sendo recebido dessa forma", acrescentou.

Estou realmente cansada de todos esses ataques e reconheço que errei ao ir na pilha dos outros. Peço desculpas. Como eu sabia que poderiam não acreditar em mim, tomei a iniciativa de gravar para mostrar e provar o que aconteceu, até porque não tenho motivo para mentir. pic.twitter.com/aNeyodcbwT — Carol Lekker (@eucarollekker) October 2, 2026

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Adryana foi surpreendida durante a Cabine de Descompressão ao saber da morte de Rick Sollo, amigo da artista. Carol Lekker, que comandou a transmissão junto de Christina Rocha, contou a triste notícia após desentendimento com a ex-peoa.

"Tenho uma noticia que não é tão agradável. A gente perdeu uma estrela, que era sua amiga. Sei que você é da música. A gente perdeu o seu amigo, Rick, num acidente de helicóptero e eu queria te contar isso hoje", revelou Carol. "Que triste, gente. É sério?", perguntou a cantora. "Não ia brincar com uma coisa dessas, Adryana".

Na sequência, Christina finalizou a entrevista. "A gente tem que encerrar, mas amanhã a gente fala com mais calma".