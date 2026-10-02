Adryana foi a segunda eliminada de ’A Fazenda 18’ - Reprodução de vídeo

Adryana foi a segunda eliminada de ’A Fazenda 18’Reprodução de vídeo

Publicado 02/10/2026 06:42

Adryana Ribeiro foi a segunda eliminada de "A Fazenda 18" , da Record, com 8,59% dos votos na noite de quinta-feira (1°). A participante não resistiu a disputa pela preferência do público contra Daniel Erthal e Maíra Charken. Sérgio Hondjakoff venceu a prova do fazendeiro e escapou do risco de deixar o reality show.

fotogaleria

Adriane Galisteu falou sobre coragem antes de anunciar o resultado. "A Fazenda não é feita pra quem hesita. O único jeito de sobreviver é jogar sem medo. Quem não tem enredo, pega o caminho da roça e vai embora. Nesse jogo, mais do que mostrar sua verdade é mostrar que tipo de jogadores vocês são. Aqui a gente tem que se reinventar sempre", discursou.

Fora do programa, a cantora precisou escolher uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Daniel ficou imune a próxima formação de roça, enquanto Maíra tinha que vetar dois participantes da Prova de Fogo que acontecerá no programa de domingo (4). Os escolhidos foram Rikardo e Murilo.

Adryana conversa com Galisteu e se despede da F18! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/L9JB7bPUT5 — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2026

Clima tenso

Adryana foi surpreendida durante a Cabine de Descompressão ao saber da morte de Rick Sollo, amigo da artista. Carol Lekker, que comandou a transmissão junto de Christina Rocha, contou a triste notícia após desentendimento com a ex-peoa.

"Tenho uma noticia que não é tão agradável. A gente perdeu uma estrela, que era sua amiga. Sei que você é da música. A gente perdeu o seu amigo, Rick, num acidente de helicóptero e eu queria te contar isso hoje", revelou Carol. "Que triste, gente. É sério?", perguntou a cantora. "Não ia brincar com uma coisa dessas, Adryana".

Na sequência, Christina finalizou a entrevista. "A gente tem que encerrar, mas amanhã a gente fala com mais calma".

Berlinda

A formação da roça começou com Rikardo abrindo o lampião dos poderes. Ele deu a Chama Amarela para Jottapê, que trocou dois peões da baia. Ariela e Mayk ocuparam os lugares de Renê e Mônica. Fazendeira da semana, Darlin indicou Maíra para a berlinda e apontou uma suposta traição da ex-aliada.

Sérgio recebeu 16 votos e puxou Adryana para ocupar o terceiro banco da berlinda. A cantora iniciou o Resta Um. Daniel sobrou e fechou o quarteto de roceiros. Rikardo usou o poder da Chama Vermelha para imunizar Adryana do veto da prova do fazendeiro. Com isso, Daniel escolheu Maíra para não participar da prova.