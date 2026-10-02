Adryana foi a segunda eliminada de ’A Fazenda 18’Reprodução de vídeo
Adryana conversa com Galisteu e se despede da F18! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/L9JB7bPUT5— A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2026
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