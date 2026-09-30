Marieta Severo protagoniza a série ’Dom de Iludir’, da Netflix - Marcos Serra Lima / Netflix

Marieta Severo protagoniza a série ’Dom de Iludir’, da NetflixMarcos Serra Lima / Netflix

Publicado 30/09/2026 11:59

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (30), a data de estreia e o trailer da série "Dom de Iludir", estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta . A produção chega à plataforma de streaming em 28 de outubro. Dirigida por Mauro Mendonça Filho, a trama com 10 episódios se passa no Rio de Janeiro e promete prender - e surpreender - o público com intrigas familiares, manipulações e reviravoltas.

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Na trama, a colecionadora de obras de arte Lúcia Rossetti (Marieta Severo) está desesperada para encontrar a cura da doença desconhecida da filha, Maíra Rossetti (Alice Wegmann), e recorre a uma terapeuta espiritual (Nanda Costta). Quando Lúcia se vê vítima de um golpe, a situação expõe uma série de segredos que entrelaçam duas famílias atravessadas por relações de amor, controle, ressentimento e culpa.

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Em novembro do ano passado, a Netflix anunciou nas redes sociais o início das gravações. Na época, no entanto, o título ainda não havia sido revelado.Nos stories do Instagram, as atrizes vibraram. "Vocês estão prontos? Eu estou, 'mami' [Netflix]", escreveu Alice, na ocasião. "Bora! Que time, minha gente", celebrou Nanda.



O anúncio também animou os internautas. "Tem Marieta no elenco [então], eu já estou pronta para assistir"; "Devido ao peso do elenco, a foto não carregou aqui"; "Que elenco, senhores! Que elenco"; "Se tem Mauro Mendonça Filho, pode ter certeza que o negocio vai ser bom, viu. O homem tem direção boa demais, streamings só chamando os cabeças de chave" e "Vem aí mais um hit brasileiro".

O elenco tem ainda mais nomes de peso como José de Abreu, Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.A série é uma produção da Conspiração para a Netflix, com produção associada da Amaia. A criação é de Diane Maia e Mirna Nogueira, que também assina como roteirista-chefe e divide os roteiros com Carol Rodrigues, Felipe Sholl, Josefina Trotta e Pedro Riguetti. Produzida por Renata Brandão e Luísa Barbosa, com produção executiva de Diane Maia e Tania Pacheco, tem direção episódica de Gabriela Amaral Almeida e Daniela Carvalho.