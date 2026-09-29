Ana Paula falou sobre fim da amizade com Milena - Reprodução de vídeo

Ana Paula falou sobre fim da amizade com Milena Reprodução de vídeo

Publicado 29/09/2026 07:21

Ana Paula Renault participou da estreia do "Blogueirinha Entrevista", no Multishow, e deu a própria versão do término da amizade com Milena . As duas se conheceram durante o "BBB 26" e a apresentadora relembrou que a recreadora declarou que as duas estavam em "momentos diferentes de carreira" após o encerramento do reality show.

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"Desnecessário. Lógico que vi. Cheguei à conclusão de que não foi bom para ela nem para mim. Imagina, uma conexão tão importante, que elevou nós duas a algo inimaginável dentro de um reality e você ter que publicamente dar um fim... é muito triste quando isso acontece. Eu não sou dessas que ficam 24 horas por dia respondendo WhatsApp", explicou.

Logo depois, Blogueirinha pediu que Ana Paula enviasse um recado para a ex-aliada no reality show. "Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo... Ela está magnânima, vai estar na 'TV Globinho', está fazendo um trabalho incrível, estava no Rock in Rio. Quer dizer que a mulher é muito talentosa!", disse.

.@anapaularenault manda recado pra Tia Milena #BlogueirinhaEntrevista pic.twitter.com/kg8L9Gtihb — Multishow (@multishow) September 28, 2026 Milena e Ana Paula estreitaram a amizade durante o reality show da TV Globo, quando integraram, ao lado de Juliano Floss, a aliança apelidada pelo público de "Os Eternos". O trio chegou unido à final do reality, vencida por Ana Paula Renault. Milena terminou em segundo lugar, enquanto Juliano ficou com a terceira colocação. Milena e Ana Paula estreitaram a amizade durante o reality show da TV Globo, quando integraram, ao lado de Juliano Floss, a aliança apelidada pelo público de "Os Eternos". O trio chegou unido à final do reality, vencida por Ana Paula Renault. Milena terminou em segundo lugar, enquanto Juliano ficou com a terceira colocação.

Separação

O fim do namoro de Juliano Floss e Marina Sena também foi mencionado na entrevista. Ana Paula Renault desmentiu as recentes especulações de que o influenciador traiu a cantora. Ela garantiu que abordou o assunto com o amigo. "Não teve isso. A gente conversou, e foi uma decisão dos dois, bem madura".

A apresentadora não pareceu convencida da versão apresentada e resgatou uma publicação feita pela cantora. "O Juliano está errado, amiga. Sinceramente, não gostei do que ele fez com a Marina. Se você não deu bronca nele no momento que deveria dar... todo mundo já sabe. Ela postou lendo Capitu, 'Dom Casmurro', você sabe a história, né? Traiu ou não traiu", comentou.