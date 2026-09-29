Darlin recebe apoio dos colegas após apontamento de Giovanna - Reprodução de vídeo

Darlin recebe apoio dos colegas após apontamento de Giovanna Reprodução de vídeo

Publicado 29/09/2026 06:44 | Atualizado 29/09/2026 06:46

A dinâmica de apontamento "Pesando o Clima" agitou os ânimos entre os peões de "A Fazenda 18", da Record, na noite de segunda-feira (28) e terminou com uma confusão entre Darlin Ferrattry e Giovanna Gold. Aos gritos, a atriz atacou a rival e acusou a empresária de viver às custas de pessoas famosas.

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"Narcisista, hipócrita, inculta, falsa, mentirosa! Acabou o show? É isso que ela é! É isso que ela faz. Você vive às custas de famoso. Quem é você? Você é uma irresponsável. Você é uma infeliz. Você não sabe quem é quem, não sabe arte!", disparou.

O clima ficou ainda mais tenso quando Giovanna relatou desconhecer a cantora Lexa, filha de Darlin. "Quem é sua filha? Desconheço sua filha! Parasita! Narcisista! Caguei pra sua filha", disse. Na sequência, a rainha de bateria da União da Ilha pediu respeito e relembrou a perda da neta, filha da artista com Ricardo Vianna.

"Minha filha ficou internada durante meses. [...] A minha filha é uma guerreira, é trabalhadora. Você é uma suja. Lave sua boca para falar do talento da minha filha!". Emocionalmente abalada, a peoa foi amparada pelos colegas de confinamento e levada até a sede por eles quando a dinâmica chegou ao fim.

O mais citado no apontamento foi Serginho Hondjakoff, que recebeu 10 saquinhos dos outros participantes para pendurar em seu colete. O ator deve carregar esse peso extra até a formação da roça desta terça-feira (29). Caso descumpra a regra, ele ficará de fora da próxima festa.

Desabafo

Lexa se manifestou nas redes sociais para defender Darlin dos ataques verbais de Giovanna. A cantora afirmou que ninguém tem o dever de conhecê-la e destacou o esforço da empresária na criação dela e da irmã, Wenny Isa.

"Acho também que na vida ninguém é obrigado a conhecer ninguém, está tudo certo. Eu também não conheço um monte de gente que está lá na 'Fazenda', fui conhecer agora. Eu estou aqui para falar da minha mãe, que não é parasita de famoso. Minha mãe deu muito duro comigo, muito duro. Passamos por coisas dificílimas juntas. Então, muito do meu sucesso, minha mãe estava ali comigo trabalhando, dando duro", contou.

"Então está todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo foi para o mesmo lugar, está todo mundo ali no mesmo lugar. Então, mãe, você é uma guerreira, tá? Eu te amo, te amo, te amo", acrescentou.