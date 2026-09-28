Alex Escobar comandou entrevista no retorno ao ’Globo Esporte’ - Reprodução de vídeo

Alex Escobar comandou entrevista no retorno ao ’Globo Esporte’Reprodução de vídeo

Publicado 28/09/2026 14:39

Alex Escobar retornou ao "Globo Esporte RJ" nesta segunda-feira (28) meses após descobrir uma doença autoimune rara e retirar um tumor do timo, glândula localizada no peito. O jornalista comandou uma entrevista exclusiva com Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama.

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"Obrigada por estar participando de um momento importante da minha vida. Estou voltando", celebrou. Na conversa, o apresentador abordou a expectativa do atleta para a disputa da semifinal da Copa do Brasil pelo time cruzmaltino.

O apresentador de 51 anos soube do problema de saúde depois de passar mal durante uma participação no "Encontro com Patrícia Poeta", em junho, quando estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para a cobertura da Copa do Mundo.

Recentemente, Escobar participou do "Fantástico" e pediu compressão na volta ao "Globo Esporte". "Peço, que caso aconteça no ar, ao vivo, de novo algo parecido, que vocês compreendam. Entendam que isso vai passar, pois os médicos dizem que vamos ter um ajuste de medicamento, e não terei mais sintomas. Esse momento ainda não chegou totalmente ainda. Eu vou voltar [para a televisão], ainda estou sujeito a acontecer algo parecido com o que aconteceu no 'Encontro'. Não vou sair de frente da câmera, eu vou continuar falando, só vou precisar de 30 segundos para que tudo volte ao normal, não se assustem", disse.

Recomeço

No dia 14 de setembro, Escobar compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o retorno ao trabalho. "Hoje eu estou voltando a conviver com essa sala e com esse microfone. Por enquanto, só gravando o que a gente chama de off, que são os textos que a gente grava aqui na cabine para ilustrar as imagens e fazer as reportagens que vocês veem sempre no 'Globo Esporte'. Para mim, já significa demais".

"Vocês não imaginam minha alegria de estar nesse ambiente, de estar produzindo, me sentindo útil e voltando ao convívio dos amigos do Globo Esporte. Por enquanto, a Duda Dalponte continua no comando do pagode. Ela tem feito muito bem por sinal. Vou devagarzinho e, qualquer hora, eu assumo lá de novo a apresentação. Estou muito feliz. Passo enorme dentro de tudo que vivi recentemente", acrescentou.