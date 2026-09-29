Jéssica Cechella e Carla Araújo disputam o título da 13ª edição - Renato Pizzutto/Band

Jéssica Cechella e Carla Araújo disputam o título da 13ª edição Renato Pizzutto/Band

Publicado 29/09/2026 05:00

A grande final do "MasterChef Brasil", da Band, acontece nesta terça-feira (29) e coloca frente a frente Carla Araújo e Jéssica Cechella na disputa pelo troféu da 13ª temporada da competição . O resultado será revelado durante o programa ao vivo às 22h45. Chris Flores, Raul Lemos e Raquel Leal comandam um esquenta com "A Prévia", que terá a presença de convidados especiais.

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A médica de Petrolina, em Pernambuco, e a bombeira militar de Criciúma, Santa Catarina, chegam à última fase em busca pelo posto de melhor cozinheira amadora após superarem 16 adversários. Ao longo da jornada, elas enfrentaram diferentes desafios, aprimoraram suas habilidades e conquistaram espaço na atração.

Representando duas regiões distintas do país, o Nordeste e o Sul, a dupla terá de elaborar um menu autoral, com entrada, prato principal e sobremesa, que traduza suas visões gastronômicas e o repertório construído durante o programa. Enquanto uma aposta nos sabores do mar, a outra leva à mesa referências do sertão.

Entre as surpresas do cardápio elaborado por Carla Araújo está uma sobremesa do caderno de receitas da mãe dela. "Só eu sei as dores e as delícias desse meu caminho. Ali, rodeada de câmeras, quando o medo batia, eu sentia o amor de minha mãe me tocar e me encher de forças. E eu dedico este momento à ela, a mulher que me ensinou que a cozinha pode ser, também, um ato de amor", afirma.

Jéssica Cechella relembra a trajetória que garantiu uma vaga entre as finalistas da competição. "Chegar até aqui me lembra de onde eu vim, de tudo o que precisei enfrentar e, principalmente, de quantas pessoas acreditaram em mim quando eu mesma ainda estava aprendendo a acreditar. Agora falta o último capítulo. E eu quero vivê-lo do jeito que vivi todos os outros: com verdade, coragem, gratidão e colocando um pouco de quem eu sou em cada prato", adianta.

Depois de acompanharem cada etapa, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça provam os cardápios das finalistas e anunciam a vencedora, que encerra sua participação no topo da competição.

A vencedora da temporada leva o troféu e um prêmio de R$ 300 mil. Ela também ganhará uma imersão em Lisboa, capital de Portugal, para explorar os temperos e a cultura da cidade. Além de embolsar um vale-compra no valor de R$ 30 mil.

Já a Le Cordon Bleu oferece um curso completo na mais renomada rede de escolas de gastronomia do mundo. A segunda colocada da atração também poderá estudar pâtisserie com especialistas de destaque do segmento.

Nova temporada

Na próxima semana, a Band estreia a sexta temporada de "MasterChef Profissionais", às 22h30. De forma inédita, o programa reúne concorrentes de versões anteriores e chefs de cozinha e confeitaria com anos de experiência no ramo culinário. Ao todo, serão 18 participantes na disputa.