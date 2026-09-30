Maíra, Sérgio, Adryana e Daniel estão na segunda roça da temporada - Reprodução de vídeo

Maíra, Sérgio, Adryana e Daniel estão na segunda roça da temporadaReprodução de vídeo

Publicado 30/09/2026 06:50 | Atualizado 30/09/2026 07:04

A segunda roça de "A Fazenda 18" , da Record, foi formada na noite de terça-feira (29). Maíra, Sérgio, Adryana e Daniel estão na berlinda. Com exceção de Maíra, vetada da prova do fazendeiro, um dos peões ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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Antes disso, Adriane Galisteu conversou com os participantes por meio do telão da sala e mostrou para o público o vídeo da acusação de assédio feito por Ana Bruna contra Sérgio. O ator permaneceu no jogo, mas recebeu um alerta da apresentadora.

"Nós estamos de olho, vamos avaliar tudo que acontece aqui dentro. Já analisamos todas as imagens disponíveis e quando uma intervenção for necessária, ela será feita, inclusive pra expulsão. Não será agora, apesar de alguns terem chegado perto do limite. Realmente, tivemos situações delicadas... Analisando a cena, a produção chegou à conclusão de que isso não seria caso de expulsão. Sérgio, você precisa tomar muito cuidado com suas atitudes e suas falas, que chegaram muito perto do limite", avisou.

Galisteu alerta Serginho sobre os últimos acontecimentos #RoçaAFazenda



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A formação da roça começou com Rikardo abrindo o lampião dos poderes. Ele deu a Chama Amarela para Jottapê, que trocou dois peões da baia. Ariela e Mayk ocuparam os lugares de Renê e Mônica. Fazendeira da semana, Darlin indicou Maíra para a berlinda e apontou uma suposta traição da ex-aliada.

"Vai aquela pessoa que achei que estava comigo, mas na verdade não estava. No momento que a gente precisa, ela fala pra coleguinha do lado. Ela sabe que eu tenho um embate com o Jottapê e dá bolinha pra ele. Fica se escondendo", justificou. "Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Tudo que fiz foi para proteger os meus, porque eu sou uma leoa", rebateu Maíra.

Sérgio recebeu 16 votos e puxou Adryana para ocupar o terceiro banco da berlinda. A cantora iniciou o Resta Um. Daniel sobrou e fechou o quarteto de roceiros. Rikardo usou o poder da Chama Vermelha para imunizar Adryana do veto da prova do fazendeiro. Com isso, Daniel escolheu Maíra para não participar da prova.