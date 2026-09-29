'A Fazenda 18': Sérgio Hondjakoff é acusado de assédio e racismoReprodução TV
"Eu via muita pureza, muita, né? Sou uma imbecil, porque, desde o momento em que aconteceu, que você estava de manhã, você veio me abraçar de cueca, você falou assim: 'Ana, me dá um abraço'. Você estava de cueca e eu, né? Fui abraçar, ficou, né, o negócio ali me tocando", disse.
Sérgio negou que tenha tido contato íntimo com Ana. Em conversa com outros participantes, afirmou que o abraço aconteceu sem maldade e disse não ter percebido qualquer contato inadequado.
"Foi um abraço sem maldade", afirmou o ator. "Ela disse que eu estava enrijecido, eu não reparei."
Na própria dinâmica, Sérgio também pediu desculpas às mulheres da casa que tenham se sentido constrangidas por alguma atitude sua.
"Peço perdão a todas as mulheres da casa que se sentiram constrangidas comigo, por alguma coisa que eu tenha dito, falado ou feito. Sou homem, tenho meus equívocos, às vezes eu erro, e não foi por mal, e é isso", declarou.
Acusações de racismo
O modelo Rikardo Negro, de 36 anos, também confrontou Sérgio durante a atividade. Ele afirmou ter sido alvo de comentários preconceituosos feitos pelo ator e citou expressões relacionadas à Bahia e à cultura negra.
"Você foi racista comigo, sim, foi preconceituoso. Você falou: 'Dança lá no seu axé, na Bahia'. Por que eu tenho que dançar na Bahia? É porque eu sou preto?", questionou Rikardo.
O modelo também afirmou que Sérgio o chamou de "pangaré baiano". Murilo Dias abordou a mesma situação durante a dinâmica e questionou o significado da expressão.
"O que significa 'pangaré baiano'? Ele me escolheu de pangaré na primeira dinâmica", disse Murilo.
Sérgio negou a intenção de praticar racismo ou xenofobia. O ator afirmou que teria usado as expressões como uma brincadeira e disse ter se confundido ao relacionar Rikardo à Bahia.
"Não foi minha intenção ser racista nem xenofóbico. Eu só quis te zoar porque você me botou no de pangaré, você votou em mim na primeira dinâmica", respondeu.
Relato de Luiza Ambiel
Após as acusações exibidas em A Fazenda 18, Luiza Ambiel afirmou nesta terça-feira (29) que também sofreu importunação por parte de Sérgio Hondjakoff durante as gravações de Made in Japão, reality apresentado por Sabrina Sato na Record em 2020. A informação foi confirmada à imprensa pela assessoria da modelo. Assista:
Luiza Ambiel relatou o que Serginho teria feito com ela durante o reality que participaram juntos. Segundo o relato, ele estava com uma ereção com o pinto duro e a teria cutucado ela por trás. Ela também afirmou que essas situações aconteciam justamente em pontos cegos, onde…— kah (@kabiscoiteira) September 29, 2026
Segundo Luiza, o episódio aconteceu enquanto os participantes aguardavam uma prova, usando macacões e microfones. Ela contou que estava no fim de uma fila e que Sérgio estava atrás dela quando teria pressionado as partes íntimas contra seu corpo. "Eu dei um grito", relatou.
Luiza afirmou que confrontou o ator imediatamente e que precisou ser contida por outras participantes. "Já comecei a xingar ele e tal, fui pra cima dele, as meninas me seguraram", contou.
De acordo com o relato da modelo, a produção foi informada sobre o episódio e decidiu retirar Sérgio da competição. Segundo ela, porém, a saída foi apresentada publicamente como consequência de um problema nas costas. Na época, a Record informou que o ator havia deixado o programa por recomendação médica relacionada à coluna.
Luiza disse que não procurou a polícia na ocasião. Segundo ela, considerou que a retirada de Sérgio do reality foi uma resposta da produção ao episódio.
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