'A Fazenda 18': Sérgio Hondjakoff é acusado de assédio e racismo - Reprodução TV

'A Fazenda 18': Sérgio Hondjakoff é acusado de assédio e racismoReprodução TV

Publicado 29/09/2026 21:06 | Atualizado 29/09/2026 21:10

O ator Sérgio Hondjakoff , de 42 anos, foi acusado de assédio sexual e racismo por participantes de A Fazenda 18. As denúncias aconteceram durante a dinâmica "Aponte Peão", exibida na segunda-feira (28), quando o artista recebeu dez apontamentos dos colegas e se tornou o participante mais citado na atividade. Nesta terça (29), a modelo Luiza Ambiel também afirmou ter sido vítima de importunação por parte do ator durante outro reality da Record, em 2020.

Durante a dinâmica, Ana Bruna relatou uma situação envolvendo um abraço dado por Sérgio. Segundo a influenciadora, ele estava apenas de cueca quando pediu um abraço e, durante o contato, ela sentiu as partes íntimas do ator encostarem em seu corpo.



"Eu via muita pureza, muita, né? Sou uma imbecil, porque, desde o momento em que aconteceu, que você estava de manhã, você veio me abraçar de cueca, você falou assim: 'Ana, me dá um abraço'. Você estava de cueca e eu, né? Fui abraçar, ficou, né, o negócio ali me tocando", disse.



Sérgio negou que tenha tido contato íntimo com Ana. Em conversa com outros participantes, afirmou que o abraço aconteceu sem maldade e disse não ter percebido qualquer contato inadequado.



"Foi um abraço sem maldade", afirmou o ator. "Ela disse que eu estava enrijecido, eu não reparei."



Na própria dinâmica, Sérgio também pediu desculpas às mulheres da casa que tenham se sentido constrangidas por alguma atitude sua.



"Peço perdão a todas as mulheres da casa que se sentiram constrangidas comigo, por alguma coisa que eu tenha dito, falado ou feito. Sou homem, tenho meus equívocos, às vezes eu erro, e não foi por mal, e é isso", declarou.





Acusações de racismo





O modelo Rikardo Negro, de 36 anos, também confrontou Sérgio durante a atividade. Ele afirmou ter sido alvo de comentários preconceituosos feitos pelo ator e citou expressões relacionadas à Bahia e à cultura negra.



"Você foi racista comigo, sim, foi preconceituoso. Você falou: 'Dança lá no seu axé, na Bahia'. Por que eu tenho que dançar na Bahia? É porque eu sou preto?", questionou Rikardo.



O modelo também afirmou que Sérgio o chamou de "pangaré baiano". Murilo Dias abordou a mesma situação durante a dinâmica e questionou o significado da expressão.



"O que significa 'pangaré baiano'? Ele me escolheu de pangaré na primeira dinâmica", disse Murilo.



Sérgio negou a intenção de praticar racismo ou xenofobia. O ator afirmou que teria usado as expressões como uma brincadeira e disse ter se confundido ao relacionar Rikardo à Bahia.



"Não foi minha intenção ser racista nem xenofóbico. Eu só quis te zoar porque você me botou no de pangaré, você votou em mim na primeira dinâmica", respondeu.





Relato de Luiza Ambiel





Após as acusações exibidas em A Fazenda 18, Luiza Ambiel afirmou nesta terça-feira (29) que também sofreu importunação por parte de Sérgio Hondjakoff durante as gravações de Made in Japão, reality apresentado por Sabrina Sato na Record em 2020. A informação foi confirmada à imprensa pela assessoria da modelo. Assista: