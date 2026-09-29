Fernanda Rodrigues e Ricardo Pereira integram elenco da novela novela vertical - TV Globo / Beatriz Damy

Fernanda Rodrigues e Ricardo Pereira integram elenco da novela novela verticalTV Globo / Beatriz Damy

Publicado 29/09/2026 13:33

novela vertical "Eu Não Era Louca, Era Casada" estreia no Globoplay, na próxima terça-feira (6). Criado e escrito por Ecila Pedroso, o suspense psicológico tem 50 capítulos com episódios curtos de aproximadamente 2 a 3 minutos, desenvolvidos para o consumo rápido pelo celular ou outros dispositivos móveis.

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Na trama, Beatriz (Fernanda Rodrigues) é uma galerista bem-sucedida que passa a ter sua sanidade colocada em xeque por uma cruel armação realizada pelo próprio marido, Vítor (Ricardo Pereira). Ele usa a intimidade do casamento para transformar a rotina da mulher em um jogo de dúvida e medo, marcado por isolamento e manipulação.

A protagonista comenta os desafios da nova personagem. "A Beatriz é uma mulher muito real, que vive situações com as quais muita gente pode se identificar. Ela tem uma trajetória interessante e vai revelando diferentes facetas ao longo da história. Eu conheço algumas mulheres que, em proporções diferentes, vivem o que ela vive, então procurei imaginar essas mulheres", diz Fernanda.



Já o intérprete do vilão detalha quais são as intenções de Vítor por trás das atitudes controversas. "É alguém que movimenta a história e tem uma função muito clara dentro dela. Ele tem seus objetivos muito bem definidos, é um personagem com muitas camadas e que nunca desiste. O objetivo dele é tentar enlouquecer a mulher para ficar com toda a sua fortuna; vamos ver se vai conseguir. É o grande vilão da história", complementa Ricardo.

Elenco e mais

Barbara Reis, Daniel Rocha, Ilvio Amaral e Danielle Winits também integram o elenco. A direção artística é de Adriano Melo, com produção de Juliana Castro e Renata Rossi, e produção executiva de Lucas Zardo. Já a direção de gênero fica com José Luiz Villamarim. Os sete primeiros capítulos serão abertos para não assinantes.

Fernanda Rodrigues

Fernanda Rodrigues retorna ao universo da dramaturgia da emissora após atuar em "Fuzuê" (2023). Morando em Lisboa, Portugal, desde o fim de 2024, a atriz revelou, em julho, como encara o retorno ao Brasil para as gravações da trama.

"Está sendo muito gostoso. Sempre fico feliz de voltar aos estúdios, reencontrar equipes, colegas e viver esse ambiente de criação que faz parte da minha vida desde muito cedo. Cada trabalho traz um aprendizado diferente e voltar com uma personagem desafiadora torna tudo ainda mais especial", afirmou ela, na ocasião.

A brasileira também se prepara para o lançamento da série portuguesa "Amici", que será exibida na TV e disponibilizada na plataforma RTP Play. Na produção, ela dará vida à mãe de um dos protagonistas, vivido por Lucas Picon. Em junho, a artista estreou no comando do "Café com Pastel", em parceria com a influenciadora Bruna Gomes. As duas se conheceram em solo português e criaram o projeto, que ganha novos episódios todo domingo, às 14h de Portugal e às 18h no Brasil.