Jéssica Cechella foi a ganhadora do ’MasterChef Brasil 2026’Renato Pizzutto/Band

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Leticia Pessôa
Jéssica Cechella levou a melhor na final do "MasterChef Brasil 2026" e conquistou o título de melhor cozinheira amadora em disputa contra Carla Araújo. O resultado da 13ª temporada da competição culinária foi anunciado durante o programa ao vivo exibido na noite de terça-feira (29).
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Jéssica Cechella e Carla Araújo se enfrentaram na final - Renato Pizzutto/Band
Jéssica Cechella levantou o troféu após vitória na competição - Renato Pizzutto/Band
Jéssica Cechella foi a ganhadora do 'MasterChef Brasil 2026' - Renato Pizzutto/Band
A bombeira militar elaborou um menu autoral inspirado nas próprias raízes, exaltando a gastronômica da costa de Santa Catarina. Ela apresentou um cardápio composto por entrada, prato principal e sobremesa que conquistaram o paladar dos jurados.
"Ganhar o 'MasterChef é a coisa mais insana que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. É o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu me propus a fazer esse desafio e agora finalizar assim, com chave de ouro, está sendo incrível", celebrou. 
A vencedora conquistou o troféu e um prêmio de R$ 300 mil. Jéssica também ganhará uma imersão em Lisboa, capital de Portugal, para explorar os temperos e a cultura da cidade. Além de embolsar um vale-compra no valor de R$ 30 mil.
Já a Le Cordon Bleu oferece um curso completo na mais renomada rede de escolas de gastronomia do mundo. Carla, a segunda colocada da atração, poderá estudar pâtisserie com especialistas de destaque do segmento.
"Não levei o troféu, mas isso não diminui a minha trajetória e a felicidade que é chegar até a final desse programa e poder mostrar um pouco da minha culinária e da gastronomia do meu povo. Eu trouxe exatamente aquilo que eu cresci comendo, aquilo que que fazia sentido para minha história e que pautou os meus passos dentro do programa", afirmou a vice-campeã.

Nova temporada

Na próxima terça-feira (6), a Band estreia a sexta temporada do "MasterChef Profissionais" a partir das 22h30. Em um formato inédito, a edição reunirá 18 participantes: nove veteranos marcantes de edições anteriores e nove chefs e confeiteiros experientes que farão sua estreia no programa.