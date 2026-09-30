Jéssica Cechella foi a ganhadora do ’MasterChef Brasil 2026’Renato Pizzutto/Band
SPOILER— MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 30, 2026
E temos a VENCEDORA do #MasterChefBR! pic.twitter.com/QmeWHkJPtw
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Jéssica Cechella foi a ganhadora do ’MasterChef Brasil 2026’Renato Pizzutto/Band
SPOILER— MasterChef Brasil (@masterchefbr) September 30, 2026
E temos a VENCEDORA do #MasterChefBR! pic.twitter.com/QmeWHkJPtw
Jéssica Cechella vence o 'MasterChef Brasil'
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