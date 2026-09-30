Darlin Ferrattry tocou o sino em 'A Fazenda 18', da Record - Reprodução de vídeo / Record

Darlin Ferrattry tocou o sino em 'A Fazenda 18', da RecordReprodução de vídeo / Record

Publicado 30/09/2026 14:55

A participante Darlin Ferrattry tocou o sino em "A Fazenda 18", da Record, na manhã desta quarta-feira (30). A mãe da cantora Lexa decidiu deixar o reality e foi consolada por colegas de confinamento. A rainha de bateria da União da Ilha, no entanto, voltou atrás e decidiu permanecer na disputa.

Após tomar a decisão, ela conversou com outros peões na área externa. "Acabou para mim. Eu vou para casa", disse ela, com lágrimas nos olhos. Em seguida, a empresária recebeu o apoio de Mônica Fonseca, Fran, Adriana Ribeiro, Daniel Erthal, Gabriel Torres, Igor Monteiro, Rikardo Negro e Thaíde.

Durante o desabafo, Darling mencionou a briga que teve com Giovanna Gold durante a dinâmica de apontamento "Pesando o Clima", nesta segunda (28). "O que eu passei anteontem foi muito difícil, não dá para a gente, como mãe, ouvir coisas", desabafou a peoa. Após conversar com a produção, retornou à sede e permaneceu no jogo.

Briga

A dinâmica acabou com uma confusão entre as duas. Aos gritos, a atriz atacou a rival e acusou a empresária de viver às custas de pessoas famosas. "Narcisista, hipócrita, inculta, falsa, mentirosa! Acabou o show? É isso que ela é! É isso que ela faz. Você vive às custas de famoso. Quem é você? Você é uma irresponsável. Você é uma infeliz. Você não sabe quem é quem, não sabe arte!", disparou Giovanna, na ocasião.

O clima ficou ainda mais tenso quando Giovanna relatou desconhecer a filha de Darlin. "Quem é sua filha? Desconheço sua filha! Parasita! Narcisista! Caguei pra sua filha", disse. Na sequência, a rainha de bateria da União da Ilha pediu respeito e relembrou a perda da neta, filha da artista com Ricardo Vianna.

"Minha filha ficou internada durante meses. [...] A minha filha é uma guerreira, é trabalhadora. Você é uma suja. Lave sua boca para falar do talento da minha filha!". Emocionalmente abalada, a peoa foi amparada pelos colegas de confinamento e levada até a sede por eles quando a dinâmica chegou ao fim.

Mais embates

Esse não foi o primeiro desentendimento entre as duas. A rivalidade começou ainda nos primeiros dias do reality, quando Darlin se irritou após Giovanna jogar água em seu rosto durante uma brincadeira enquanto os participantes recebiam orientações sobre o trato dos animais. Na ocasião, elas trocaram acusações sobre quem estaria buscando protagonismo dentro do programa.

Na última sexta-feira (25), as peoas trocaram farpas novamente. A atriz descobriu que estava imune na próxima roça e comemorou com uma provocação: "Chup* que é de uva! Vai ter que me engolir".

Darlin entendeu que a fala havia sido direcionada a ela e decidiu questionar a rival. "Olhou bem na minha direção e falou 'chup*', foi para mim?", perguntou. Giovanna evitou responder diretamente e rebateu mais de uma vez: "O que que você acha?".



Durante o embate, Darlin insistiu para que a atriz confirmasse a provocação. Ao ouvir Giovanna mencionar que havia sido "antagonista", a empresária respondeu: "Porque eu sou protagonista, eu não sou antagonista igual você não! Entendeu?".

A discussão continuou e ganhou um tom mais exaltado. "Fala na minha cara as coisas, porr*! Chega e fala na minha cara! Para de ser escrot*!", disparou Darlin, ao relembrar a comemoração da adversária. "Chegou aqui ontem no sofá, em vez de comemorar e festejar, olhou na minha cara e falou: 'Chup* que é de uva!'".



Giovanna pediu que a rival não "praguejasse", mas Darlin seguiu com as críticas. A mãe de Lexa acusou a atriz de se fazer de "boazinha" e afirmou que responderia na mesma medida caso se sentisse desrespeitada. Em seguida, deixou o ambiente batendo a porta.