Sabrina Sato estreia micro reality com os cachorros de estimação - Divulgação

Sabrina Sato estreia micro reality com os cachorros de estimaçãoDivulgação

Publicado 01/10/2026 14:47 | Atualizado 01/10/2026 17:58

Sabrina Sato , de 45 anos, lança o micro reality "A Vida Secreta dos Sato Dogs", primeiro original Globoplay no formato vertical, nesta sexta-feira (2). A estreia ocorre antes da apresentadora inaugurar seu novo programa, "Dog House Brasil", no GNT e na plataforma de streaming da emissora.

A atração, que contará com 35 episódios simultâneos com cerca de dois minutos para serem consumidos pelo celular, será protagonizada pela apresentadora e seus cinco pets. O reality vai acompanhar a rotina e as dinâmicas da família sob a perspectiva bem-humorada dos próprios cães de estimação da apresentadora: Bupi, Maui, Coco, Lucky e Belinha.



"Foi uma delícia gravar porque é a nossa vida como ela é, uma casa movimentada, barulhenta, cheia de gente, de latido, de risada e de cachorro fazendo o que quer (risos). Cada um deles tem uma personalidade completamente diferente e eles são muito espontâneos, então não tem como controlar tudo. Agora eu também estou muito curiosa para ver como essa história ficou pelo olhar deles. Vai ser muito divertido descobrir o que Bupi, Lucky, Belinha, Maui e Coco têm para contar da nossa família", comenta Sabrina Sato.



As gravações foram realizadas em lugares como a casa da apresentadora, a creche dos pets e a casa de campo, e acompanhou os preparativos para a festa de aniversário da cadela Coco. O micro reality "A Vida Secreta dos Sato Dogs" será publicado na íntegra nas redes sociais do GNT, no Globopop e no Globoplay. O projeto é uma produção da Boxfish, com direção geral de Renato Simões, direção de Lorena Medrado e roteiros de Iago Garcia.

Grávida, a rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, do Rio, e da Gaviões da Fiel, de São Paulo, costuma compartilhar o amor pelos bichinhos de estimação ao lado do marido, Nicolas Prattes, e da filha, Zoe, de 7 anos. A pequena é fruto do antigo casamento da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Já no dia 8 de outubro, será a vez de "Dog House Brasil" chegar às telinhas a partir das 21h45, com exibição às quintas-feiras. A atração é uma versão brasileira inédita do reality de sucesso internacional que promove encontros transformadores entre cães resgatados e novas famílias. Com a ajuda de especialistas, a atração acompanhará a busca pelo "match" perfeito, celebrando o afeto, a responsabilidade e as segundas chances. O episódio de estreia será aberto para não assinantes.

