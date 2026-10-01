Sergio é o novo fazendeiro do reality rural - Reprodução de vídeo

Sergio é o novo fazendeiro do reality rural Reprodução de vídeo

Publicado 01/10/2026 06:52

Sergio Hondjakoff venceu a prova do fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (30) em "A Fazenda 18", da Record, e escapou da segunda roça do reality show . O intérprete de Cabeção em "Malhação" levou a melhor em disputa contra Daniel Erthal e Adryana Ribeiro. Maíra Charken foi vetada da disputa e não desceu para o campo de provas.

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Inspirada no Tangram, quebra-cabeça chinês, a dinâmica "Bicho em Forma" exigia raciocínio rápido e precisão. Os participantes deveriam usar as peças para montar figuras de animais. Quem somasse o menor tempo ao final de três rodadas garantia o cargo mais alto do programa e se livrava da roça.

O mundo não gira, ele capota! Do mais votado, ao Fazendeiro! Serginho está coroado e é o terceiro Fazendeiro da F18 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/4PJcnn1RjW — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2026

Mas não foi apenas a vitória de Sergio que marcou a noite no reality rural. Mônica acusou Daniel de agressão logo após o pedido a defesa dos roceiros. A jornalista alegou que o ator teria dado um "cutucão" em suas costas enquanto Maíra fazia o discurso para continuar no jogo. Alegando ter ficado com a região marcada, a peoa fez uma queixa para a direção do programa.

"Quem é que cutuca a outra pessoa assim? E eu ainda de costas. Olha que covardia! Se eu aceito isso, o próximo é o quê?", questionou aos demais participantes. "Eu só falei: 'Faz isso não'. Mas talvez de uma forma excessiva, não medi ali... E ela tá falando que marcou as costas dela", relatou Erthal.

Até o momento, a votação segue aberta no site da emissora para definir a permanência de Adryana, Daniel e Maíra na competição.



Berlinda



A formação da roça começou com Rikardo abrindo o lampião dos poderes. Ele deu a Chama Amarela para Jottapê, que trocou dois peões da baia. Ariela e Mayk ocuparam os lugares de Renê e Mônica. Fazendeira da semana, Darlin indicou Maíra para a berlinda e apontou uma suposta traição da ex-aliada.

Sérgio recebeu 16 votos e puxou Adryana para ocupar o terceiro banco da berlinda. A cantora iniciou o Resta Um. Daniel sobrou e fechou o quarteto de roceiros. Rikardo usou o poder da Chama Vermelha para imunizar Adryana do veto da prova do fazendeiro. Com isso, Daniel escolheu Maíra para não participar da prova.