Eduardo Paes votou na Gávea, Zona Sul do Rio - Carlos Elias Junior / Agência O DIA

Eduardo Paes votou na Gávea, Zona Sul do RioCarlos Elias Junior / Agência O DIA

Publicado 04/10/2026 09:30 | Atualizado 04/10/2026 10:09

Candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD-RJ) votou no Gavea Golf Club, em São Conrado, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (4). O ex-prefeito da capital fluminense falou sobre um possível segundo turno e a disputa eleitoral, ressaltando "muito otimismo" em relação ao resultado nas urnas.

fotogaleria

"Primeiro, mais uma vez quero agradecer ao povo do estado Fluminense, que me deu a alegria de receber esse carinho nos últimos meses. Essa eleição tem dois lados: lado da continuidade do [Wilson] Witzel, [Cláudio] Castro, e o lado da mudança, de alguém que foi prefeito do Rio, e que quer trazer paz para o Rio. Estou muito otimista, muito animado", revelou Paes, que chegou acompanhado por familiares e pelo atual prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

O candidato, no entanto, reforçou que a disputa não é fácil, ao mencionar, indiretamente, o principal concorrente, Douglas Ruas (PL-RJ). "A gente não pode brincar. Os dois lados estão bem colocados e as pessoas precisam se conscientizar."



Paes também falou sobre as expectativas para os votos dos eleitores com posicionamento político à esquerda, criticando a oposição. "Muita gente na esquerda, que não está na nossa aliança, sabe que o estado não aguenta mais permanecer com esse grupo delinquente, mafioso. Que as pessoas caminhem para as urnas pensando nisso", disse.

Sem entrar em muitos detalhes, o ex-prefeito revelou que acredita que a disputa não terminará neste domingo. "Tudo aponta para o segundo turno, mas vamos aguardar o resultado. Vou deixar os comentários para os comentaristas."



Ele ainda ressaltou o respeito pelas demais candidaturas. "Tenho enorme respeito por todas as candidaturas: [Coronel] Busnello, [William] Siri, André Marinho… Respeito muito as candidaturas, mas o eleitor tem que entender que é uma luta civilizatória", afirmou.

Por fim, o candidato disse que pretende se reunir com o governador em exercício o quanto antes. "Quero sentar com o Ricardo Couto mais rápido possível". O desembargador assumiu o cargo no dia 23 de março deste ano, após a renúncia de Castro.

Eleições

As eleições do primeiro turno ocorrem em todo o Brasil, neste domingo, até às 17h. Serão eleitos os cargos de presidente da república, governador, senador (dois), deputado federal e estadual. Nos casos em que houver necessidade de segundo turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.