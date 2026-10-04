William Siri Luan Monteiro Juliete Pantoja Anthony Garotinho Eduardo Paes Douglas Ruas André Marinho Cyro Garcia Coronel Busnello - Montagem/ O Dia

William Siri Luan Monteiro Juliete Pantoja Anthony Garotinho Eduardo Paes Douglas Ruas André Marinho Cyro Garcia Coronel Busnello Montagem/ O Dia

Publicado 04/10/2026 07:00

O DIA apresenta quem são os concorrentes ao cargo, suas formações e históricos políticos. A disputa pelo governo do Rio de Janeiro nas eleições 2026 reúne nove candidatos com trajetórias e experiências diferentes na política e em outras áreas. Em meio à corrida eleitoral,apresenta quem são os concorrentes ao cargo, suas formações e históricos políticos.

Conheça os candidatos ao governo. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

fotogaleria

André Marinho - André Bourguignon Marinho (Novo)



Nascido no Rio de Janeiro, André Bourguignon Marinho tem 32 anos e disputa pela primeira vez o governo do estado. A candidata a vice-governadora em sua chapa é a tenente-coronel Erigreyce Monteiro, também do Novo.

Marinho estudou Ciência Política na Universidade de Nova York (NYU) e Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Também se tornou bacharel em Direito pelo Instituto Damásio de Direito, do IBMEC.



Antes de entrar na disputa eleitoral, André construiu a carreira principalmente na área de comunicação. Atuou como apresentador, humorista e produtor de conteúdo e ganhou projeção por imitações de personalidades públicas e comentários sobre política. Na Jovem Pan, integrou os programas "Pânico" e "Morning Show".



Em 2024, foi incluído pela Forbes Brasil na lista Under 30, na categoria "Influenciadores & Gamers". Na publicação, a revista destacou sua atuação como apresentador do "Morning Show" e o uso da sátira para abordar temas políticos.

André Marinho é filho do empresário e político Paulo Marinho e irmão da cantora Giulia Be.

Coronel Busnello - João Jacques Soares Busnello (Missão)

João Jacques Soares Busnello , de 56 anos, é natural de Iraí, no Rio Grande do Sul, e está há 33 anos na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, atuou em diferentes funções na corporação. Foi atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais (Bope), subcomandante da unidade e integrou a primeira geração de oficiais formados no Curso de Ações Táticas (CAT).

Na área de comando, foi responsável por unidades como o 10º Batalhão de Polícia Militar (Barra do Piraí) e batalhões da Baixada Fluminense, incluindo o de Duque de Caxias. Busnello também já disputou duas eleições para deputado federal, em 2018 e 2022, mas não foi eleito. Em 2026, concorre pela primeira vez ao governo do estado.



O candidato a vice-governador em sua chapa é Rafa Luz (Missão), empresário que disputa uma eleição pela primeira vez.

Cyro Garcia - Cyro Garcia (PSTU)



Cyro Garcia , de 71 anos, disputa pela terceira vez o governo do Rio de Janeiro. Natural de Manhumirim, em Minas Gerais, o ex-bancário e professor universitário construiu sua trajetória política no Rio, principalmente a partir da atuação no movimento sindical dos bancários.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cyro também possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF).



Sua atuação sindical começou na década de 1970. Trabalhou como bancário e presidiu o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro entre 1988 e 1991. Também participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da seção fluminense do Partido dos Trabalhadores (PT). Posteriormente, rompeu com as duas organizações e participou da fundação do PSTU, em 1994.



Na política institucional, Cyro exerceu mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1993, como suplente de Jamil Haddad, permanecendo no cargo por cerca de dez meses. Em 2026, concorre novamente ao governo do estado pelo PSTU. A candidata a vice-governadora em sua chapa é Perciliana Costa Rodrigues, também do partido.

Douglas Ruas - Douglas Ruas dos Santos (PL)







Formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Ruas também é pós-graduado em Gestão Pública pela instituição. Antes de ingressar na política, atuou como servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



Sua trajetória na administração pública começou em São Gonçalo, onde foi subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018 e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) entre 2019 e 2020. Em 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, cargo que ocupou até 2022.



Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação para a Alerj naquele pleito. Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, onde permaneceu até março de 2026. Depois, retornou ao Legislativo estadual.



Em abril de 2026, foi eleito presidente da Alerj com 44 votos favoráveis e passou a comandar a Casa. A candidata a vice-governadora em sua chapa é Fernanda Louback (PL), vereadora de Niterói e empreendedora.

Douglas Ruas , de 37 anos, disputa pela primeira vez o governo do Rio de Janeiro. Nascido em São Gonçalo, na Região Metropolitana, é deputado estadual em primeiro mandato e atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele é filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo.Formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Ruas também é pós-graduado em Gestão Pública pela instituição. Antes de ingressar na política, atuou como servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.Sua trajetória na administração pública começou em São Gonçalo, onde foi subsecretário de Trabalho entre 2017 e 2018 e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) entre 2019 e 2020. Em 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, cargo que ocupou até 2022.Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação para a Alerj naquele pleito. Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Estado das Cidades, onde permaneceu até março de 2026. Depois, retornou ao Legislativo estadual.Em abril de 2026, foi eleito presidente da Alerj com 44 votos favoráveis e passou a comandar a Casa. A candidata a vice-governadora em sua chapa é Fernanda Louback (PL), vereadora de Niterói e empreendedora.

Eduardo Paes - Eduardo da Costa Paes (PSD)



Eduardo Paes , de 56 anos, disputa pela terceira vez o governo do Rio de Janeiro. Ex-prefeito da capital, ele foi reeleito em 2024 para o quarto mandato à frente da cidade, mas renunciou em março deste ano para concorrer ao cargo de governador.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Paes também cursou pós-graduação em Políticas Públicas e Governo. Sua trajetória política começou nos anos 1990, quando se aproximou do então prefeito Cesar Maia. Aos 23 anos, durante a gestão de Maia, assumiu as subprefeituras da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá.



Em 1996, foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Dois anos depois, chegou à Câmara dos Deputados, onde exerceu mandatos entre 1999 e 2007. Durante sua passagem pelo Legislativo federal, licenciou-se em diferentes períodos para comandar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio e, posteriormente, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do estado.



Em 2008, Paes foi eleito prefeito do Rio pela primeira vez, derrotando Fernando Gabeira (PV) no segundo turno. Em 2012, foi reeleito no primeiro turno, com 64,6% dos votos. Após deixar a prefeitura em 2016, disputou o governo do estado em 2018 e terminou a eleição em segundo lugar. Em 2020, voltou a concorrer à Prefeitura do Rio e foi eleito no segundo turno, derrotando Marcelo Crivella (Republicanos). Quatro anos depois, conquistou a reeleição no primeiro turno.



A advogada Jane Reis, com forte atuação em Duque de Caxias, foi anunciada como vice na chapa de Paes ao governo.

Garotinho - Anthony William Matheus de Oliveira (Republicanos)

Anthony Garotinho , de 66 anos, é natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Radialista e jornalista, iniciou sua trajetória política na década de 1980, quando era filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em 1986, foi eleito deputado estadual. Depois, comandou a Prefeitura de Campos dos Goytacazes por dois mandatos, entre 1989 e 1992 e de 1997 a 1998.

Deixou o cargo no segundo mandato para disputar o governo do estado e foi eleito em 1998. Garotinho governou o Rio de Janeiro entre 1999 e 2002. Em 2002, disputou a Presidência da República pelo PSB e terminou a eleição em terceiro lugar, atrás de Lula (PT) e José Serra (PSDB).



Ao longo da carreira, também ocupou cargos no governo estadual. Foi secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca entre 1993 e 1994 e, posteriormente, secretário de Segurança Pública e de Governo e Coordenação durante a gestão de Rosinha Garotinho, sua mulher e ex-prefeita de Campos.



Em 2010, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, com 694.862 votos. Exerceu o mandato entre 2011 e 2015. Em 2026, Garotinho voltou a disputar o governo do Rio. O registro de sua candidatura, porém, foi indeferido por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em 11 de setembro. A decisão foi baseada em uma condenação por improbidade administrativa que resultou na suspensão de seus direitos políticos.



Em 29 de setembro, o TRE-RJ manteve o indeferimento ao rejeitar, também por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa. Segundo o tribunal, a condenação envolve ato doloso de improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiros. A defesa de Garotinho informou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o recurso, a situação da candidatura permanece sub judice.



A chapa tem como candidato a vice-governador André Monteiro, ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Atualização: O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou nesta sexta-feira (2) a liminar que havia permitido a Anthony Garotinho (Republicanos) manter a campanha ao Governo do Rio com acesso a recursos públicos, propaganda eleitoral e debates. Com a nova decisão, os votos destinados ao ex-governador no primeiro turno serão considerados nulos enquanto estiver em vigor o indeferimento do registro de sua candidatura.



Apesar da decisão, o nome de Garotinho permanecerá na urna eletrônica neste domingo (4), já que o recurso apresentado pela defesa contra o indeferimento do registro ainda será analisado pelo TSE

Juliete - Juliete Pantoja Alves (UP)



Juliete Pantoja , de 38 anos, disputa pela segunda vez o cargo de governadora do Rio. A primeira candidatura ao governo aconteceu em 2022. Nas eleições de 2026, ela é a única mulher entre os candidatos ao Palácio Guanabara.

Nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Juliete é educadora popular, assistente social e militante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Também participou da Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro (Aerj), na Baixada Fluminense, e de projetos de alfabetização de jovens e adultos.



Sua trajetória eleitoral começou em 2012, quando se candidatou a vereadora de Duque de Caxias pelo Partido Social Cristão (PSC). Na ocasião, porém, teve o registro considerado inapto pela Justiça Eleitoral e não participou da disputa.



Posteriormente, Juliete concorreu a outros cargos eletivos, incluindo o de prefeita e vereadora. Para as eleições 2026, a candidata a vice-governadora em sua chapa é Meiby Jeanine Martins Lima, conhecida como Bia Martins.

Luan Monteiro - Luan Monteiro Paschoal Pires (PCO)



O estudante de jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Luan Monteiro Paschoal Pires , de 30 anos, é natural da capital fluminense. Ele não ocupou cargos eletivos e construiu sua trajetória política principalmente na militância estudantil e em movimentos ligados à juventude e aos trabalhadores.

O candidato atua como redator do Diário Causa Operária (DCO) e integra a direção nacional da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR).



Sua primeira disputa eleitoral ocorreu em 2020, quando concorreu ao cargo de vereador do Rio de Janeiro pelo PCO. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual e, em 2024, voltou a concorrer à Câmara Municipal do Rio. Em 2026, disputa pela primeira vez o governo do estado.



Ao longo da militância, participou de atividades organizadas pelos Comitês de Luta e de mobilizações políticas promovidas pelo PCO. Também esteve envolvido na organização de caravanas para Curitiba durante as mobilizações em torno da prisão do presidente Lula e em atos políticos contra o governo de Jair Bolsonaro.



A chapa tem Caetano Albuquerque como candidato a vice-governador.

William Siri - William Carlos Brum Bispo (PSOL)



William Siri , tem 34 anos, e disputa pela primeira vez o governo do Rio de Janeiro. Nascido na Baixada Fluminense, ele cresceu em Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Economista e vereador do Rio, construiu sua trajetória política a partir da atuação em movimentos estudantis e, posteriormente, no Legislativo municipal.

Siri é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Candido Mendes (Ucam), com financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Durante a graduação, participou do movimento estudantil e chegou a presidir o diretório acadêmico do curso de Economia.

William Siri iniciou sua trajetória eleitoral em 2016, quando disputou uma vaga de vereador do Rio de Janeiro. Em 2018, concorreu a deputado estadual e, dois anos depois, foi eleito vereador da capital. Em 2022, disputou uma vaga de deputado federal, mas não foi eleito. Em 2024, foi reeleito vereador.

Durante sua atuação no Legislativo, presidiu a Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal do Rio. Também produziu relatórios e acompanhou temas relacionados à infraestrutura das escolas públicas, ao transporte coletivo e às condições de saneamento básico na Zona Oeste da cidade.



A candidata a vice-governadora na chapa de William Siri (PSOL) ao governo do Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 é a professora e militante do movimento negro Juliana Carvalho (PSOL).

