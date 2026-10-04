Doze candidatos disputam o cargo de Presidente da República nas eleições 2026 - Arte/Agência O Dia

Doze candidatos disputam o cargo de Presidente da República nas eleições 2026Arte/Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 07:00

No domingo (4), os brasileiros vão às urnas para escolher o novo presidente da República , que ocupará o cargo nos próximos quatro anos. Neste ano, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão registrados 12 candidatos. Os eleitores deverão fazer mais cinco escolhas também: governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

fotogaleria

Conheça os candidatos à Presidência. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.



Clariana Barão (DC)



A advogada Clariana Zacarkim Barão, de 39 anos, natural de Cuiabá (MT), é candidata à Presidência da República pelo Democracia Cristã (DC) nas eleições 2026. Ela integra uma chapa formada exclusivamente por mulheres, ao lado da candidata a vice-presidente Fabiana Torquato. Seu plano de governo é centrado na defesa da família, no desenvolvimento social e na eficiência administrativa.



Formada em Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), Clariana atua nas áreas de direito administrativo e gestão pública. Também presidiu a Comissão de Solidariedade e Assistência Social da OAB de Várzea Grande e representou a entidade em conselhos municipais de saúde, saneamento e assistência social. Nessas funções, acumulou experiência na área de políticas públicas locais.



Edmilson Costa (PCB)



Edmilson Silva Costa, de 76 anos, é candidato à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) nas eleições 2026. A chapa tem a militante Cleusa Santos como candidata a vice-presidente. Em seu programa de governo para as eleições 2026, apresenta propostas nas áreas trabalhista, previdenciária e fiscal, entre outras.



Nascido em Pedreiras (MA), Costa é formado em Comunicação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Também é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele ainda realizou pós-doutorado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH).



Militante de esquerda desde a juventude, Costa atuou no movimento estudantil e relata ter sido perseguido durante a ditadura militar. Antes da candidatura à Presidência, disputou a Prefeitura de São Paulo em 2008 e integrou uma chapa para a vice-presidência da República em 2010.



Escritor Augusto Cury (Avante)



O médico psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury, de 68 anos, é candidato à Presidência da República pelo Avante nas eleições 2026. Seu plano de governo reúne propostas nas áreas de saúde emocional, educação e empreendedorismo, além de medidas de reforma institucional.



Natural de Colina (SP), Cury é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e possui doutorado internacional em Psicologia pela Florida Christian University.



Criador da Teoria da Inteligência Multifocal, Cury desenvolveu sua trajetória profissional a partir de estudos sobre a mente e a gestão das emoções. Esses temas também aparecem entre as propostas apresentadas em seu programa de governo para as eleições 2026.



O candidato a vice-presidente na chapa de Cury é o ex-deputado federal mineiro Júlio Delgado (Avante).



Flávio Bolsonaro (PL)



Flávio Nantes Bolsonaro, de 45 anos, é advogado, empresário e senador pelo Rio de Janeiro. Nascido em Resende (RJ), é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e disputa pela primeira vez a Presidência da República pelo Partido Liberal (PL) nas eleições 2026. O candidato a vice-presidente na chapa é o deputado federal Alfredo Gaspar.



Formado em Direito pela Universidade Candido Mendes, Flávio também possui especialização em políticas públicas e MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV).



Sua carreira política começou em 2002, quando foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro, aos 21 anos. Ele exerceu quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), entre 2003 e 2018. No mesmo ano, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro e assumiu o mandato em 2019.



Na disputa presidencial, apresenta um plano de governo com propostas voltadas para segurança pública, redução de impostos, incentivo ao empreendedorismo feminino e mudanças nas regras políticas. Entre as medidas estão alterações na legislação penal, revisão da carga tributária e mudanças nas regras de reeleição para cargos do Executivo.



Hertz Dias (PSTU)



O professor maranhense Hertz da Conceição Dias, de 55 anos, é candidato à Presidência da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) nas eleições 2026. Seu programa de governo reúne propostas de orientação socialista, com medidas voltadas para a jornada de trabalho, a estatização de empresas, a segurança pública e a regulamentação das apostas virtuais.



Nascido em São José de Ribamar (MA), Hertz é formado em História e mestre em Educação. Atua como professor das redes públicas municipal e estadual de São Luís.



Sua trajetória também está ligada ao movimento negro e à cultura. Hertz é rapper do grupo Gíria Vermelha e um dos fundadores do Hip Hop Quilombo Urbano. O PSTU lançou sua candidatura em chapa com Vanessa Portugal, candidata à vice-presidência.



Lula (PT)



Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, atual presidente em exercício, é candidato à reeleição para a Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 2026. Nascido em Garanhuns (PE), mudou-se ainda criança com a família para o litoral de São Paulo e, posteriormente, para a capital paulista. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma fábrica e, depois, formou-se como torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).



Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.



Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.



O plano de governo apresentado pelo candidato reúne propostas em áreas como educação básica, políticas voltadas à população idosa, jornada de trabalho, economia do cuidado e regulação das redes sociais. O vice-presidente da chapa de Lula é Geraldo Alckmin, que atualmente ocupa esse cargo.



Renan Santos (Missão)



Renan Santos, de 42 anos, nasceu em São Paulo e foi criado no bairro da Mooca. Em seu site, se apresenta como escritor, empresário, músico e presidente do Missão, partido que ajudou a fundar.

Sua trajetória política começou durante o período em que cursava Direito na Universidade de São Paulo (USP). Renan não concluiu a graduação e deixou a universidade para trabalhar com o pai em um grupo empresarial.



Em 2014, foi um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), criado por um grupo de jovens que passou a organizar manifestações contra o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT). Renan ganhou projeção nacional por sua atuação no movimento e, posteriormente, passou a comandar o Partido Missão.



Para as eleições 2026, Renan apresenta o chamado "Livro Amarelo", programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com mais de 500 páginas. O documento reúne um diagnóstico do país e propostas para diferentes áreas, entre elas segurança pública, saúde, habitação e reestruturação municipal.



Renan define o Missão e sua atuação política como parte de uma "direita não bolsonarista". Entre as propostas e posições apresentadas pelo candidato está a defesa de uma política de "tolerância zero" no combate ao crime. Ele também utiliza a expressão "prendeu, matou" para descrever sua proposta de atuação policial diante da reação de suspeitos a abordagens.



O candidato a vice-presidente na chapa de Renan Santos é o tenente-coronel da reserva Aroldo Medina.



Ronaldo Caiado (PSD)



Ronaldo Caiado, de 76 anos, é médico ortopedista, produtor rural e candidato à Presidência pelo Partido Social Democrático (PSD). Nascido em Anápolis (GO), já exerceu os cargos de deputado federal e senador e foi governador de Goiás por dois mandatos.



Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Caiado também possui especialização em ortopedia. Sua trajetória política começou na década de 1980, quando ganhou projeção nacional como uma das lideranças da União Democrática Ruralista (UDR). Em 1990, foi eleito deputado federal por Goiás e, posteriormente, exerceu mandato de senador pelo estado.



Em Goiás, foi eleito governador pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022. Agora, disputa a Presidência da República em chapa com o ex-ministro Gilberto Kassab, candidato a vice-presidente.



O plano de governo reúne propostas em áreas como gestão pública, modernização do Estado, saúde, alfabetização, segurança pública e economia. Entre os temas estão mudanças no Sistema Único de Saúde (SUS), metas para a alfabetização, combate ao crime organizado e uma estratégia de desenvolvimento baseada na chamada biocompetitividade.



Rui Costa Pimenta (PCO)



Rui Costa Pimenta, de 69 anos, nasceu em São Paulo e é fundador e presidente do Partido da Causa Operária (PCO). Na disputa presidencial, forma chapa com o bancário e militante Antônio Carlos, candidato a vice-presidente.

Formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, Rui iniciou sua atuação política no movimento estudantil e sindical na década de 1970. Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), mas deixou-o no início dos anos 1990.



Em 1995, participou da fundação do PCO e, desde então, ocupa a presidência nacional do partido. A candidatura de 2026 é a quinta de Rui à Presidência da República. Antes, concorreu ao cargo em 2002, 2006, 2010 e 2014.



O programa de governo reúne propostas de orientação marxista e aborda temas como soberania nacional, reforma agrária e estatização do sistema financeiro. O documento também defende medidas contra o que o partido classifica como ingerência estrangeira no território brasileiro, especialmente na Amazônia, e se posiciona contra iniciativas de internacionalização da região.



Samara Martins (UP)



Samara Martins, de 39 anos, é cirurgiã-dentista da rede pública de saúde e candidata à Presidência pelo partido Unidade Popular (UP). Ela integra uma chapa formada exclusivamente por mulheres, ao lado da candidata a vice-presidente Raquel Brício.



Natural de Belo Horizonte (MG), Samara construiu sua trajetória acadêmica e profissional no Rio Grande do Norte, onde se formou em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e passou a atuar no Sistema Único de Saúde (SUS).



Além da atuação na área da saúde, Samara é vice-presidente nacional da UP e tem trajetória ligada a movimentos sociais. Durante a juventude, participou do movimento estudantil secundarista e integrou a diretoria de mulheres da União Nacional dos Estudantes (UNE).



Para as eleições 2026, ela apresenta um programa de governo com propostas nas áreas de soberania nacional, controle estatal de setores considerados estratégicos e ampliação da participação popular nas decisões de governo.



Veterinário Wilson Grassi (Democrata)



Wilson Grassi Júnior, de 56 anos, é candidato à Presidência pelo Democrata. Nascido em São Paulo (SP), Grassi é formado em Medicina Veterinária e já atuou como conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclivepa-SP). Em 2015, participou da criação do primeiro hospital público veterinário para cães e gatos da capital paulista, iniciativa que marcou sua atuação na defesa de políticas públicas voltadas à saúde animal.

Em 2022, Wilson Grassi foi candidato a deputado federal por São Paulo pelo Partido Verde (PV), mas teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. Ele recebeu 6.580 votos, que foram posteriormente anulados. Posteriormente, se candidatou para deputado estadual no estado paulista, em 2006. Wilson também foi candidato a vereador da capital paulista em 2024, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).



Seu plano de governo reúne propostas nas áreas de saúde, segurança e educação, com medidas relacionadas à causa animal. Para as eleições 2026, o Democrata oficializou Suêd Haidar como candidata a vice-presidente.



Zema (Novo)



Romeu Zema, de 61 anos, é administrador, empresário e candidato à Presidência pelo Partido Novo. Nascido em Araxá (MG), apresenta no chamado "Plano Implacável" propostas nas áreas de economia, gestão pública e política externa, incluindo medidas de privatização e reformas institucionais.



Formado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Zema iniciou sua trajetória profissional no Grupo Zema, empresa fundada por seu bisavô, Domingos Zema. Em 1990, assumiu a presidência do grupo e permaneceu no cargo por 26 anos.



Zema entrou para a política em 2018, quando se filiou ao Partido Novo e foi eleito governador de Minas Gerais. Em 2022, foi reeleito para o cargo, com mandato até 2026. Para a disputa presidencial, o Novo lançou candidatura em chapa própria, com o senador Eduardo Girão como candidato a vice-presidente.



