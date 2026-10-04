Doze candidatos disputam o cargo de Presidente da República nas eleições 2026Arte/Agência O Dia
Clariana Barão (DC)
Formada em Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), Clariana atua nas áreas de direito administrativo e gestão pública. Também presidiu a Comissão de Solidariedade e Assistência Social da OAB de Várzea Grande e representou a entidade em conselhos municipais de saúde, saneamento e assistência social. Nessas funções, acumulou experiência na área de políticas públicas locais.
Edmilson Costa (PCB)
Nascido em Pedreiras (MA), Costa é formado em Comunicação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Também é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele ainda realizou pós-doutorado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH).
Militante de esquerda desde a juventude, Costa atuou no movimento estudantil e relata ter sido perseguido durante a ditadura militar. Antes da candidatura à Presidência, disputou a Prefeitura de São Paulo em 2008 e integrou uma chapa para a vice-presidência da República em 2010.
Escritor Augusto Cury (Avante)
Natural de Colina (SP), Cury é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e possui doutorado internacional em Psicologia pela Florida Christian University.
Criador da Teoria da Inteligência Multifocal, Cury desenvolveu sua trajetória profissional a partir de estudos sobre a mente e a gestão das emoções. Esses temas também aparecem entre as propostas apresentadas em seu programa de governo para as eleições 2026.
O candidato a vice-presidente na chapa de Cury é o ex-deputado federal mineiro Júlio Delgado (Avante).
Flávio Bolsonaro (PL)
Formado em Direito pela Universidade Candido Mendes, Flávio também possui especialização em políticas públicas e MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Sua carreira política começou em 2002, quando foi eleito deputado estadual no Rio de Janeiro, aos 21 anos. Ele exerceu quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), entre 2003 e 2018. No mesmo ano, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro e assumiu o mandato em 2019.
Na disputa presidencial, apresenta um plano de governo com propostas voltadas para segurança pública, redução de impostos, incentivo ao empreendedorismo feminino e mudanças nas regras políticas. Entre as medidas estão alterações na legislação penal, revisão da carga tributária e mudanças nas regras de reeleição para cargos do Executivo.
Hertz Dias (PSTU)
Nascido em São José de Ribamar (MA), Hertz é formado em História e mestre em Educação. Atua como professor das redes públicas municipal e estadual de São Luís.
Sua trajetória também está ligada ao movimento negro e à cultura. Hertz é rapper do grupo Gíria Vermelha e um dos fundadores do Hip Hop Quilombo Urbano. O PSTU lançou sua candidatura em chapa com Vanessa Portugal, candidata à vice-presidência.
Lula (PT)
Lula iniciou sua atuação sindical no fim da década de 1960 e, em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Na década de 1970, ganhou projeção ao liderar greves de metalúrgicos no ABC paulista. Em 1980, participou da fundação do PT e, em 1983, da criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Sua trajetória eleitoral começou em 1982, quando disputou o governo de São Paulo. Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Candidatou-se à Presidência pela primeira vez em 1989 e voltou a disputar o cargo em 1994 e 1998, antes de ser eleito em 2002.
Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010, após ser reeleito em 2006. Em 2022, voltou a disputar a Presidência e foi eleito para um terceiro mandato, iniciado em 2023.
O plano de governo apresentado pelo candidato reúne propostas em áreas como educação básica, políticas voltadas à população idosa, jornada de trabalho, economia do cuidado e regulação das redes sociais. O vice-presidente da chapa de Lula é Geraldo Alckmin, que atualmente ocupa esse cargo.
Renan Santos (Missão)
Sua trajetória política começou durante o período em que cursava Direito na Universidade de São Paulo (USP). Renan não concluiu a graduação e deixou a universidade para trabalhar com o pai em um grupo empresarial.
Em 2014, foi um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), criado por um grupo de jovens que passou a organizar manifestações contra o governo da então presidente Dilma Rousseff (PT). Renan ganhou projeção nacional por sua atuação no movimento e, posteriormente, passou a comandar o Partido Missão.
Para as eleições 2026, Renan apresenta o chamado "Livro Amarelo", programa de governo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com mais de 500 páginas. O documento reúne um diagnóstico do país e propostas para diferentes áreas, entre elas segurança pública, saúde, habitação e reestruturação municipal.
Renan define o Missão e sua atuação política como parte de uma "direita não bolsonarista". Entre as propostas e posições apresentadas pelo candidato está a defesa de uma política de "tolerância zero" no combate ao crime. Ele também utiliza a expressão "prendeu, matou" para descrever sua proposta de atuação policial diante da reação de suspeitos a abordagens.
O candidato a vice-presidente na chapa de Renan Santos é o tenente-coronel da reserva Aroldo Medina.
Ronaldo Caiado (PSD)
Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Caiado também possui especialização em ortopedia. Sua trajetória política começou na década de 1980, quando ganhou projeção nacional como uma das lideranças da União Democrática Ruralista (UDR). Em 1990, foi eleito deputado federal por Goiás e, posteriormente, exerceu mandato de senador pelo estado.
Em Goiás, foi eleito governador pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022. Agora, disputa a Presidência da República em chapa com o ex-ministro Gilberto Kassab, candidato a vice-presidente.
O plano de governo reúne propostas em áreas como gestão pública, modernização do Estado, saúde, alfabetização, segurança pública e economia. Entre os temas estão mudanças no Sistema Único de Saúde (SUS), metas para a alfabetização, combate ao crime organizado e uma estratégia de desenvolvimento baseada na chamada biocompetitividade.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Em 1995, participou da fundação do PCO e, desde então, ocupa a presidência nacional do partido. A candidatura de 2026 é a quinta de Rui à Presidência da República. Antes, concorreu ao cargo em 2002, 2006, 2010 e 2014.
O programa de governo reúne propostas de orientação marxista e aborda temas como soberania nacional, reforma agrária e estatização do sistema financeiro. O documento também defende medidas contra o que o partido classifica como ingerência estrangeira no território brasileiro, especialmente na Amazônia, e se posiciona contra iniciativas de internacionalização da região.
Samara Martins (UP)
Natural de Belo Horizonte (MG), Samara construiu sua trajetória acadêmica e profissional no Rio Grande do Norte, onde se formou em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e passou a atuar no Sistema Único de Saúde (SUS).
Além da atuação na área da saúde, Samara é vice-presidente nacional da UP e tem trajetória ligada a movimentos sociais. Durante a juventude, participou do movimento estudantil secundarista e integrou a diretoria de mulheres da União Nacional dos Estudantes (UNE).
Para as eleições 2026, ela apresenta um programa de governo com propostas nas áreas de soberania nacional, controle estatal de setores considerados estratégicos e ampliação da participação popular nas decisões de governo.
Veterinário Wilson Grassi (Democrata)
Seu plano de governo reúne propostas nas áreas de saúde, segurança e educação, com medidas relacionadas à causa animal. Para as eleições 2026, o Democrata oficializou Suêd Haidar como candidata a vice-presidente.
Zema (Novo)
Formado em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Zema iniciou sua trajetória profissional no Grupo Zema, empresa fundada por seu bisavô, Domingos Zema. Em 1990, assumiu a presidência do grupo e permaneceu no cargo por 26 anos.
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