A epidemia já é a segunda pior da história - Gradel Muyisa Mumbere / Agência Brasil

A epidemia já é a segunda pior da história Gradel Muyisa Mumbere / Agência Brasil

Publicado 02/10/2026 15:32



O número de mortes no surto de ebola na República Democrática do Congo ultrapassou 4 mil, segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (2), enquanto a pior epidemia da história do pais resiste aos esforços de contenção.

O surto, causado pela cepa Bundibugyo do Ebola, tornou-se o maior e mais letal no Congo após superar a epidemia de 2018/2020. Agora, ele fica atrás apenas do surto de Ebola na África Ocidental de 2014 a 2016, que infectou mais de 28.600 pessoas e matou mais de 11 mil na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa.



Dados do governo divulgados mostraram que o número de mortos subiu para 4.018, e os casos confirmados chegaram a 8.300 em sete províncias, o que representa uma taxa de letalidade de 48,4%, segundo os dados mais recentes das autoridades. Mais de 2 mil pacientes se recuperaram da doença.



O governo do Congo e a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmaram no mês passado que havia sinais de que a transmissão estava diminuindo em algumas partes da província de Ituri, onde o surto teve início. Mas ele continua a se espalhar rapidamente pelo leste do Congo, inclusive na vizinha província de Kivu do Norte.



A província de Ubangi do Sul, localizada no noroeste do país, tornou-se a sétima província a declarar surto no mês passado, depois que um homem que havia viajado do leste do Congo morreu em decorrência do vírus.