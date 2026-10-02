Chuvas intensas no Brasil, provocadas pelo El Niño, prejudicam colheitas em regiões-chavesPixabay
"Estamos observando uma tensão cada vez mais generalizada e persistente nos preços das matérias-primas agrícolas. As perturbações no Estreito de Ormuz e no mar Negro, somadas aos impactos climáticos, estão instruções para cima os preços da energia, do transporte e dos produtos agrícolas básicos", declarou Máximo Torero, economista-chefe da FAO.
“Se essas tensões continuarem, elas serão repassadas aos preços dos alimentos”, acrescentou.
O índice de preços dos cereais aumentou 5,1% em setembro em relação a agosto, o que representa um incremento de 17,2% em comparação com setembro de 2025.
O trigo, sozinho, viu seus preços aumentarem 6,3% em um mês (+17,2% em um ano), devido aos ataques russos e ucranianos no Mar Negro. Outro fator é um clima seco em várias regiões da América do Norte antes do plantio.
Na Europa, prevê-se que a colheita de beterraba-sacarina registre uma queda acentuada devido à seca, enquanto a especificação de produção de açúcar na Tailândia e a colheita de cana-de-açúcar na Índia foram revistas para baixo por causa do El Niño.
Além disso, as chuvas intensas estão prejudicando a colheita em regiões-chave do Brasil. As abordagens a essa tendência de alta são o índice de preços da carne (-1,1% em um mês, estável em um ano) e o de produtos lácteos (-0,1% em um mês e -19,1% em um ano), que estão em queda.
Os preços do frango estão caindo devido às abundâncias das exportações do Brasil e a uma queda na demanda na Europa, após a suspensão das importações brasileiras na UE, que exigem garantias quanto ao cumprimento de suas normas sanitárias.
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