O italiano também dublou o personagem na versão brasileira - Reprodução Estadão

O italiano também dublou o personagem na versão brasileiraReprodução Estadão

Publicado 01/10/2026 18:22

ator e dublador italiano Peppino Mazzullo, que deu voz ao ratinho Topo Gigio por 45 anos, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 100 anos. A morte foi confirmada pela Ansa, agência de notícias italiana.

Peppino morreu em sua casa, na vila de Santo Stefano di Briga, na província de Messina, sua terra natal. A causa da morte não foi divulgada.

Peppino assumiu a voz do personagem criado por Maria Perego (1923-2019), Federico Caldura (1923-1975) e Guido Stagnaro (1925-2021), em 1961 e continuou dublando Topo Gigio até 2006. Ele também deu voz ao personagem na versão brasileira, mesmo sem saber falar português. Para a dublagem, Mazzullo decorava foneticamente as suas falas.

No Brasil, o seriado com o ratinho estreou em 1969, dentro do programa Mister Show, apresentado por Agildo Ribeiro (1932-2018). As situações e os diálogos entre Agildo e Topo Gigio eram escritos pelos produtores italianos e posteriormente adaptadas pelo apresentador e o cartunista brasileiro Borjalo (1925-2004), para dar um tom mais brasileiro às falas.

Topo Gigio se tornou um fenômeno mundial. O personagem contracenou com grandes nomes da TV mundial como a italiana Gina Lollobrigida e o norte-americano Ed Sullivan.

Com o sucesso, o boneco de espuma manipulável deu origem a série de produtos franqueados, além de desenhos animados e filmes.