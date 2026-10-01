O italiano também dublou o personagem na versão brasileiraReprodução Estadão
Morre aos 100 anos Peppino Mazzullo, voz do ratinho Topo Gigio
Dublador deu vida ao personagem de 1961 a 2006
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Especialista em freeride, ela havia vencido o Freeride World Qualifier em 2018 e participou do circuito mundial em 2022
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Trabalhista Andy Burnham considera que Brexit 'causou mais prejuízos do que benefícios', especialmente do ponto de vista econômico
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