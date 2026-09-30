Juliette Willmann tinha 29 anosRedes sociais / Reprodução

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A esquiadora francesa Juliette Willmann morreu na terça-feira, aos 29 anos, em uma "avalanche na Argentina", anunciou nesta quarta-feira (30) a Federação Francesa de Esqui (FFS). Especialista em freeride e esqui de montanha, Willmann venceu o Freeride World Qualifier em 2018 e participou do circuito mundial de Freeride em 2022, destacou a FFS. 
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Segundo o site especializado Ski Chrono, Willmann havia viajado à Argentina com o namorado e precisou ser levada às pressas a um hospital após ficar ferida em uma avalanche.

O presidente da companhia de guias de montanha de Chamonix, Olivier Greber, confirmou à AFP a morte da atleta.

"Pierre-Idris Mehdi está se recuperando bem, mas está muito abalado emocionalmente. Acho que eles tinham acabado de se casar. Ele é guia aqui há dois anos e faz parte da nova geração de guias do vale. Acredito que eles partiram para essa viagem em meados de agosto, mas desconheço os motivos", declarou.

Willmann pertencia a uma família de grande tradição no esqui francês: seu pai, Philippe, foi treinador da seleção francesa de esqui alpino, e sua irmã Alison também representou o país em competições internacionais.