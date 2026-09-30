Juliette Willmann tinha 29 anos - Redes sociais / Reprodução

Juliette Willmann tinha 29 anosRedes sociais / Reprodução

Publicado 30/09/2026 19:45

Segundo o site especializado Ski Chrono, Willmann havia viajado à Argentina com o namorado e precisou ser levada às pressas a um hospital após ficar ferida em uma avalanche.O presidente da companhia de guias de montanha de Chamonix, Olivier Greber, confirmou à AFP a morte da atleta."Pierre-Idris Mehdi está se recuperando bem, mas está muito abalado emocionalmente. Acho que eles tinham acabado de se casar. Ele é guia aqui há dois anos e faz parte da nova geração de guias do vale. Acredito que eles partiram para essa viagem em meados de agosto, mas desconheço os motivos", declarou.Willmann pertencia a uma família de grande tradição no esqui francês: seu pai, Philippe, foi treinador da seleção francesa de esqui alpino, e sua irmã Alison também representou o país em competições internacionais.