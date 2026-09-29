Guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 2023, que matou 1.221 pessoas - Eyad Baba/AFP

Guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 2023, que matou 1.221 pessoasEyad Baba/AFP

Publicado 29/09/2026 15:30

A Defesa Civil, que atua como força de resgate sob a autoridade do Hamas, afirmou que Izz al Din al Beik morreu em um ataque israelense a oeste da Cidade de Gaza, junto com outro homem.O movimento palestino o descreveu em comunicado como "membro do Conselho Militar Geral das Brigadas al Qasam (braço armado do Hamas) e comandante da Brigada Norte".Ao anunciar a morte de Beik, as Brigadas al Qasam disseram que ele havia sido um dos comandantes na sala de operações do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.O Exército israelense confirmou que Beik comandava a brigada norte do Hamas em Gaza e afirmou que ele havia dirigido integrantes do movimento palestino na execução de ataques contra soldados e civis israelenses.Ele foi "eliminado em um ataque aéreo preciso", afirmou o Exército.A Defesa Civil informou ainda que três pessoas morreram e várias ficaram feridas em dois ataques de drones israelenses na região de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, e que uma pessoa morreu após disparos israelenses em Deir al Balah, no centro do território.Consultado pela AFP, o Exército Israelense disse que forneceria posteriormente mais detalhes sobre alguns dos alvos.A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 2023, que matou 1.221 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.A ampla ofensiva israelense em resposta deixou a maior parte de Gaza em ruínas e matou mais de 74.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, subordinado ao Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.As forças israelenses mataram mais de 1.400 pessoas desde o anúncio de um cessar-fogo, em outubro passado, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.O Exército israelense registrou cinco mortes entre seus integrantes no mesmo período, além da morte de um prestador de serviços civil.