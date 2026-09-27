Ataques semelhantes ocorrem em um contexto de violência armada persistente na África do Sul - Emmanuel Croset/AFP

Ataques semelhantes ocorrem em um contexto de violência armada persistente na África do SulEmmanuel Croset/AFP

Publicado 27/09/2026 09:35

No primeiro incidente, oito homens armados com rifles invadiram um bar no oeste de Joanesburgo na noite de sábado (26) e mataram 17 pessoas, além de ferir outras 15.Segundo a polícia, eles abriram fogo contra clientes que bebiam do lado de fora do estabelecimento antes de entrar no local e continuar disparando. Entre as vítimas há 13 homens e quatro mulheres."Ao que tudo indica, revistaram alguns clientes e pegaram seus celulares antes de fugir do local em dois veículos sem placa", disse a polícia.As autoridades desconhecem o motivo do ataque e acrescentaram que os suspeitos incendiaram dois veículos antes de fugir.O segundo ataque ocorreu na madrugada deste domingo (27), no município de Lwandle, nos arredores da Cidade do Cabo, onde dez pessoas foram mortas e outras 11 ficaram feridas, afirmou a polícia.Homens armados invadiram um espaço de entretenimento às 1h46, horário local, e abriram fogo contra os clientes.Cinco das vítimas morreram no local do ataque, enquanto as demais faleceram a caminho do hospital.Nenhum suspeito dos ataques foi detido, informou a polícia.Ataques semelhantes ocorrem em um contexto de violência armada persistente na África do Sul, onde a circulação de armas legais e ilegais alimenta crimes frequentemente relacionados a rivalidades entre grupos criminosos e disputas na economia informal.