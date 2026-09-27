Tempestades tropicais levaram chuvas torrenciais a várias regiõesAFP
Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado, informando, ainda, sobre danos materiais, com mais de mil residências afetadas.
Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro.
Mas desta vez foram registrados 66,5 milímetros de chuva entre sexta-feira e domingo, em comparação a uma média sazonal de 7,6 milímetros.
Nos últimos anos, os serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, sobretudo tempestades violentas e raios, que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e à mudança climática.
Período de monções
Entretanto, quando as chuvas são muito fortes, o excesso de água pode causar enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra, além de interromper estradas, transportes e serviços. Em algumas áreas, as chuvas torrenciais também podem provocar mortes, deixar pessoas desabrigadas e causar danos a casas e outras estruturas.
Chuvas no Japão
Uma estação meteorológica da província registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas, o que faz deste o mês de agosto mais chuvoso em seis décadas.
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