Tempestades tropicais levaram chuvas torrenciais a várias regiões - AFP

Tempestades tropicais levaram chuvas torrenciais a várias regiõesAFP

Publicado 27/09/2026 13:03

Chuvas torrenciais acompanhadas de tempestades deixaram pelo menos 56 mortos em três dias no nordeste da Índia, no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, informou neste domingo (27) a agência governamental de gestão de desastres.

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Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado, informando, ainda, sobre danos materiais, com mais de mil residências afetadas.



Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro.



Mas desta vez foram registrados 66,5 milímetros de chuva entre sexta-feira e domingo, em comparação a uma média sazonal de 7,6 milímetros.



Nos últimos anos, os serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, sobretudo tempestades violentas e raios, que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e à mudança climática. Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado, informando, ainda, sobre danos materiais, com mais de mil residências afetadas.Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro.Mas desta vez foram registrados 66,5 milímetros de chuva entre sexta-feira e domingo, em comparação a uma média sazonal de 7,6 milímetros.Nos últimos anos, os serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, sobretudo tempestades violentas e raios, que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e à mudança climática.

Período de monções

O período entre julho e setembro é caracterizado pelas monções. Elas são massas de ar que atingem o sul da Ásia, incluindo a Índia, e trazem muita umidade vinda do Oceano Índico. O período é conhecido pelas chuvas intensas em grande parte do país. As precipitações são importantes para o abastecimento de água e para a agricultura, que depende das chuvas para o cultivo de diversas plantações.



Entretanto, quando as chuvas são muito fortes, o excesso de água pode causar enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra, além de interromper estradas, transportes e serviços. Em algumas áreas, as chuvas torrenciais também podem provocar mortes, deixar pessoas desabrigadas e causar danos a casas e outras estruturas.

Chuvas no Japão

No mês passado, fortes chuvas atingiram o leste do Japão e deixaram nove mortos, após um "dilúvio sem precedentes" que inundou mais de mil casas e paralisou estradas e serviços ferroviários. A informação foi divulgada pela emissora estatal no dia 16 de agosto.

As chuvas torrenciais tiveram início na noite de quinta-feira (13) e provocaram alertas de deslizamentos de terra e quedas de energia. O serviço meteorológico chegou a emitir o nível mais alto de alerta de chuva pela primeira vez para a região de Chiba.



Uma estação meteorológica da província registrou 30 centímetros de chuva em 24 horas, o que faz deste o mês de agosto mais chuvoso em seis décadas.