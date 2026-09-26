Cerca de 95 mil residências e lojas ficaram sem energia elétrica na regiãoAFP
Mais de 95 mil residências e lojas em Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e Pensilvânia estavam sem energia às 15h locais, reportou o site especializado poweroutage.com.
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, informou que a tempestade afetava a cidade de mesmo nome e a ilha de Long Island, e que a chuva deve se tornar mais intensa. Já o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, alertou para fortes rajadas de vento e a possibilidade de cortes de energia. "Não viajem, a menos que seja necessário."
Na sede da ONU, em Nova York, onde líderes mundiais participam da Assembleia Geral, os jornalistas foram orientados a retirar seus equipamentos da área externa, devido às rajadas de vento. Vários eventos culturais foram cancelados na cidade, como o festival Global Citizen, no Central Park.
Áreas costeiras de Maryland, Carolina do Norte, Virgínia, Delaware e Nova Jersey já enfrentaram inundações nesta semana. Esse tipo de tempestade no nordeste dos Estados Unidos é mais frequente entre o outono e o começo da primavera.
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