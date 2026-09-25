Trump afirmou que encontro com Xi Jinping foi positivo para os dois paísesAFP
Ainda na publicação, Trump voltou a criticar o termo "inteligência artificial", que considerou inadequado e impreciso, e reiterou que a tecnologia deveria ser chamada de "superinteligência", por ser uma expressão mais "precisa e importante". Ele acrescentou que Xi pareceu gostar da ideia.
Trump afirmou ainda que participantes de um encontro na noite anterior também teriam concordado com a proposta.
Irã
Perdue disse que Washington acredita ter havido apoio indireto chinês a Teerã, mas ressaltou que essa avaliação ainda é uma suposição. Segundo ele, Trump e Xi já haviam concordado anteriormente que o Irã não deve obter armas nucleares e que a reabertura do Estreito de Ormuz era essencial, sem cobrança de pedágios pela passagem.
O embaixador afirmou ainda que os dois presidentes tiveram uma conversa "muito franca e aberta" e começam a desenvolver "uma relação de alguma confiança".
Sobre Taiwan, Perdue disse que não houve mudança na política americana e reiterou que os EUA não apoiam a independência da ilha. Na véspera, Xi havia pedido que Washington mantivesse posição contrária à independência de Taiwan e tratasse o tema com prudência.
Na área de inteligência artificial (IA), Perdue afirmou que os dois países discutiram a criação de um canal de diálogo e de um mecanismo de gestão de crises. Segundo ele, também houve avanços na cooperação bilateral para aplicação da lei relacionada à IA.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.