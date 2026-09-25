Trump afirmou que encontro com Xi Jinping foi positivo para os dois países - AFP

Trump afirmou que encontro com Xi Jinping foi positivo para os dois paísesAFP

Publicado 25/09/2026 10:34

presidente dos EUA, Donald Trump , classificou nesta sexta-feira (25) como "muito produtiva" a reunião que teve na véspera, na Casa Branca, com o presidente da China, Xi Jinping, e afirmou que o encontro foi positivo para os dois países. "Coisas tremendas vão acontecer", escreveu em uma postagem na Truth Social.





Ainda na publicação, Trump voltou a criticar o termo "inteligência artificial", que considerou inadequado e impreciso, e reiterou que a tecnologia deveria ser chamada de "superinteligência", por ser uma expressão mais "precisa e importante". Ele acrescentou que Xi pareceu gostar da ideia.



Trump afirmou ainda que participantes de um encontro na noite anterior também teriam concordado com a proposta. LEIA MAIS! Parlamentares dos EUA criticam ações de Trump nas eleições do Brasil Ainda na publicação, Trump voltou a criticar o termo "inteligência artificial", que considerou inadequado e impreciso, e reiterou que a tecnologia deveria ser chamada de "superinteligência", por ser uma expressão mais "precisa e importante". Ele acrescentou que Xi pareceu gostar da ideia.Trump afirmou ainda que participantes de um encontro na noite anterior também teriam concordado com a proposta.

Irã

Trump deixou claro ao líder chinês, Xi Jinping, que qualquer ajuda da China ao Irã seria "totalmente inaceitável". A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo embaixador americano para Pequim, David Perdue, em entrevista à CNBC.



Perdue disse que Washington acredita ter havido apoio indireto chinês a Teerã, mas ressaltou que essa avaliação ainda é uma suposição. Segundo ele, Trump e Xi já haviam concordado anteriormente que o Irã não deve obter armas nucleares e que a reabertura do Estreito de Ormuz era essencial, sem cobrança de pedágios pela passagem.



O embaixador afirmou ainda que os dois presidentes tiveram uma conversa "muito franca e aberta" e começam a desenvolver "uma relação de alguma confiança".



Sobre Taiwan, Perdue disse que não houve mudança na política americana e reiterou que os EUA não apoiam a independência da ilha. Na véspera, Xi havia pedido que Washington mantivesse posição contrária à independência de Taiwan e tratasse o tema com prudência.



Na área de inteligência artificial (IA), Perdue afirmou que os dois países discutiram a criação de um canal de diálogo e de um mecanismo de gestão de crises. Segundo ele, também houve avanços na cooperação bilateral para aplicação da lei relacionada à IA.