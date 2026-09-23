Donald Trump recebeu Xi Jinping nesta quarta-feira - Brendan Smialowski / AFP

Donald Trump recebeu Xi Jinping nesta quarta-feiraBrendan Smialowski / AFP

Publicado 23/09/2026 19:59

Trump aguardou Xi no pé da escada do avião, onde os dois líderes se cumprimentaram. A recepção demonstra o empenho do americano em homenagear o mandatário chinês, que visita os EUA pela primeira vez em mais de uma década.Trump e Xi devem tratar de assuntos como inteligência artificial (IA), comércio, terras raras, semicondutores e Taiwan. É possível que os dois também discutam as guerras no Irã e na Ucrânia.A visita de Estado deve durar três dias. A programação oficial na Casa Branca começa na quinta-feira, 24, com uma cerimônia de recepção para o presidente chinês e sua mulher, Peng Liyuan. À noite, Trump oferecerá um jantar de Estado à delegação chinesa.Na sexta-feira, 25, o presidente chinês e Peng devem retornar à sede do governo americano para um encontro com Trump e a primeira-dama Melania Trump. Depois, os dois casais visitarão os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos.A visita de Xi ocorre em meio às negociações entre as duas maiores economias do mundo para preservar uma trégua comercial e reduzir as tensões em áreas como tecnologia e comércio. A trégua foi alcançada em 2025 e consolidada durante a visita de Trump à China, em maio deste ano.A atual trégua comercial tem validade até novembro, enquanto os dois governos continuam negociando pontos de conflito.