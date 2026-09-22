Derretimento do gelo na Antártida e Groenlândia têm impacto imprevisível que só será sentido em muitas décadas - Reprodução / Internet

Derretimento do gelo na Antártida e Groenlândia têm impacto imprevisível que só será sentido em muitas décadasReprodução / Internet

Publicado 22/09/2026 17:10

Cerca de 12,5 trilhões de toneladas de gelo das geleiras da Groenlândia e da Antártida derreteram desde 1979, o que equivale a água congelada suficiente para formar uma camada de gelo de 1,5 metro de profundidade em toda a extensão dos Estados Unidos continentais, de acordo com um importante relatório científico.

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O aquecimento global está acelerando o derretimento das duas principais calotas polares do planeta. Segundo um estudo publicado no periódico Scientific Data, cinco sextos desse derretimento não provêm do ar mais quente, mas sim das águas mais quentes que corroem as calotas polares por baixo e pelas laterais, com as geleiras fluindo para os oceanos. Isso representa uma má notícia para o futuro aumento do nível do mar, afirmaram os autores do estudo.



"As calotas polares estão derretendo rapidamente", disse o coautor do estudo, Eric Rignot, cientista especializado em gelo da Universidade da Califórnia, Irvine. "Estamos derretendo as regiões polares, o nível do mar está subindo em todo o mundo e isso agravará a vulnerabilidade das regiões costeiras."



Os números por trás do derretimento são ao mesmo tempo incrivelmente enormes e enganosamente pequenos.



Todo esse gelo derretido se transformou em quase 11,3 quatrilhões de litros, o que elevou o nível global do mar em cerca de uma polegada (3,1 centímetros) desde 1979, além de outros fatores climáticos que também aumentaram a altura dos oceanos, segundo o relatório. Uma polegada pode não parecer muito, mas para cada terço de polegada de aumento do nível do mar, outros 2 a 3 milhões de pessoas sofrem com inundações pelo menos uma vez por ano, disse a autora principal do estudo, Ines Otosaka, cientista especializada em gelo da Universidade de Northumbria, na Inglaterra.



A geleira Jakobshavn, na Groenlândia, está recuando até 50 metros por dia, disse Otosaka.



A colaboração internacional de cientistas polares, liderada pela Agência Espacial Europeia, havia analisado o derretimento das calotas polares apenas desde a década de 1990, com base em dados de satélites europeus. Mas, ao incorporar satélites da Nasa, os cientistas conseguiram mapear os volumes das calotas polares na Antártida desde 1979 e na Groenlândia desde 1972.

O aquecimento global está acelerando o derretimento das duas principais calotas polares do planeta. Segundo um estudo publicado no periódico Scientific Data, cinco sextos desse derretimento não provêm do ar mais quente, mas sim das águas mais quentes que corroem as calotas polares por baixo e pelas laterais, com as geleiras fluindo para os oceanos. Isso representa uma má notícia para o futuro aumento do nível do mar, afirmaram os autores do estudo."As calotas polares estão derretendo rapidamente", disse o coautor do estudo, Eric Rignot, cientista especializado em gelo da Universidade da Califórnia, Irvine. "Estamos derretendo as regiões polares, o nível do mar está subindo em todo o mundo e isso agravará a vulnerabilidade das regiões costeiras."Os números por trás do derretimento são ao mesmo tempo incrivelmente enormes e enganosamente pequenos.Todo esse gelo derretido se transformou em quase 11,3 quatrilhões de litros, o que elevou o nível global do mar em cerca de uma polegada (3,1 centímetros) desde 1979, além de outros fatores climáticos que também aumentaram a altura dos oceanos, segundo o relatório. Uma polegada pode não parecer muito, mas para cada terço de polegada de aumento do nível do mar, outros 2 a 3 milhões de pessoas sofrem com inundações pelo menos uma vez por ano, disse a autora principal do estudo, Ines Otosaka, cientista especializada em gelo da Universidade de Northumbria, na Inglaterra.A geleira Jakobshavn, na Groenlândia, está recuando até 50 metros por dia, disse Otosaka.A colaboração internacional de cientistas polares, liderada pela Agência Espacial Europeia, havia analisado o derretimento das calotas polares apenas desde a década de 1990, com base em dados de satélites europeus. Mas, ao incorporar satélites da Nasa, os cientistas conseguiram mapear os volumes das calotas polares na Antártida desde 1979 e na Groenlândia desde 1972.

O derretimento está se acelerando



"Há uma tendência clara de que as calotas polares estão perdendo mais massa, e isso vem aumentando década após década, especialmente se considerarmos o gelo que é liberado no oceano", disse Otosaka. "E isso deixa bem claro que há uma ligação com as mudanças climáticas."



Isso mostrou que, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, as camadas de gelo estavam relativamente estáveis, mas então o derretimento se intensificou de fato durante a década de 2010, disse Otosaka. "Isso é algo preocupante, pois mostra que as mudanças estão ocorrendo décadas depois do aquecimento global, o que significa que podemos esperar que elas continuem por mais décadas - mesmo que consigamos impedir o aquecimento do planeta", disse o coautor do estudo, Andrew Shepherd, também da Universidade de Northumbria.



Os números crescentes pareceram estagnar entre 2020 e 2023, mas os autores do estudo afirmaram que isso refletia mais variações climáticas de curto prazo do que tendências de longo prazo. Otosaka disse que o estudo parou nos dados de 2023, mas ela analisou as medições posteriores e constatou que a tendência de aceleração foi retomada.



Os autores afirmaram que grande parte da estabilidade na Antártida se deveu ao fato de a Antártida Oriental ter registrado nevascas recordes, o que compensou o rápido derretimento na camada de gelo menos estável da Antártida Ocidental. A pausa de três anos foi "apenas um pequeno solavanco no histórico", disse Rignot. "A grande preocupação é o clima, e a ameaça é cristalina."



Preocupação com um cenário de colapso



As maiores mudanças observadas pelos cientistas estão no que eles chamam de processos dinâmicos, que são mais abruptos e ativos do que o derretimento lento e constante a partir do ar, e isso é algo propenso a desencadear "pontos de inflexão" descontrolados, disse Otosaka.



David Holland, cientista especializado em gelo da Universidade de Nova York, disse que é isso que o preocupa, "porque a maior parte da perda de gelo é dinâmica, e é exatamente isso que se esperaria em um cenário de colapso da instabilidade da camada de gelo".



A equipe internacional utilizou 45 levantamentos independentes e 27 satélites diferentes. "O uso de métodos relativamente independentes me dá maior confiança no resultado", disse Holland, que não participou do estudo. "A tendência de alta é real."



"Os fatores imprevisíveis da perda de massa na Antártida continuam a representar um desafio para a gestão humana do planeta - um perigo claro e presente, mas que só se manifestará daqui a muitas décadas", disse Ted Scambos, cientista especializado em gelo da Universidade do Colorado, que não participou do estudo. "Como sociedade, somos inteligentes o suficiente para prever o futuro, mas não prudentes o bastante para agir de acordo com esse conhecimento."



