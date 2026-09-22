tufão Dujuan provocou um nível recorde de chuva na região da capitalRie Kikuchi / AFP
À medida que o tufão passou pela costa do Pacífico, cerca de 58.000 residências na prefeitura de Chiba, a leste de Tóquio, ficaram sem energia elétrica nas primeiras horas desta terça-feira, reportou o veículo.
O tufão, registrado em meio a uma série de feriados comemorativos por ocasião da Semana de Prata, provocou o encerramento antecipado em Tóquio de uma das maiores feiras comerciais de videogames do mundo.
O ciclone se afastou da costa japonesa e avançou pelo Pacífico durante a manhã e foi degradado de tufão para tempestade mais tarde, acrescentou a Kyodo, citando a agência meteorológica japonesa.
O Japão costuma enfrentar fortes tufões no final do verão e início do outono (hemisfério norte), que neste ano também interromperam os Jogos Asiáticos, disputados no país.
A Kyodo reportou que cinco pessoas morreram na prefeitura de Chiba e duas em Kanagawa, ao sul de Tóquio.
As operações de buscas prosseguiam para localizar as pessoas desaparecidas após deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais.
O tufão Dujuan provocou um nível recorde de chuva na região da capital.
Oshima, uma ilha a 120 quilômetros ao sul de Tóquio, registrou 832 milímetros de chuva em 48 horas, mais que o dobro da média para o mês de setembro, informou a emissora pública NHK.
As precipitações no distrito de Edogawa, em Tóquio, atingiram o recorde de 282,5 milímetros em 24 horas.
Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pela atividade humana intensificam o risco de chuvas intensas, já que uma atmosfera mais quente retém mais água.