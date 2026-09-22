tufão Dujuan provocou um nível recorde de chuva na região da capital - Rie Kikuchi / AFP

tufão Dujuan provocou um nível recorde de chuva na região da capitalRie Kikuchi / AFP

Publicado 22/09/2026 16:48

À medida que o tufão passou pela costa do Pacífico, cerca de 58.000 residências na prefeitura de Chiba, a leste de Tóquio, ficaram sem energia elétrica nas primeiras horas desta terça-feira, reportou o veículo.O tufão, registrado em meio a uma série de feriados comemorativos por ocasião da Semana de Prata, provocou o encerramento antecipado em Tóquio de uma das maiores feiras comerciais de videogames do mundo.O ciclone se afastou da costa japonesa e avançou pelo Pacífico durante a manhã e foi degradado de tufão para tempestade mais tarde, acrescentou a Kyodo, citando a agência meteorológica japonesa.O Japão costuma enfrentar fortes tufões no final do verão e início do outono (hemisfério norte), que neste ano também interromperam os Jogos Asiáticos, disputados no país.A Kyodo reportou que cinco pessoas morreram na prefeitura de Chiba e duas em Kanagawa, ao sul de Tóquio.As operações de buscas prosseguiam para localizar as pessoas desaparecidas após deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais.O tufão Dujuan provocou um nível recorde de chuva na região da capital.Oshima, uma ilha a 120 quilômetros ao sul de Tóquio, registrou 832 milímetros de chuva em 48 horas, mais que o dobro da média para o mês de setembro, informou a emissora pública NHK.As precipitações no distrito de Edogawa, em Tóquio, atingiram o recorde de 282,5 milímetros em 24 horas.Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pela atividade humana intensificam o risco de chuvas intensas, já que uma atmosfera mais quente retém mais água.