Esse foi o primeiro encontro entre os dois desde que a então vice-presidente Delcy assumiu o poderAFP
Trump se reúne com presidente interina da Venezuela em Nova York
Encontro ocorreu à margem da Assembleia Geral da ONU e tratou do fortalecimento das relações entre os dois países e de uma agenda de cooperação
Xi Jinping é recebido com tapete vermelho por Trump em visita aos EUA
Recepção demonstra o empenho do líder americano em homenagear o mandatário chinês, que visita o país pela primeira vez em mais de uma década
Conselho da Paz apresenta plano bilionário para a recuperação de Gaza
Segundo estimativas da ONU, do Banco Mundial e da União Europeia, a reconstrução da cidade demandaria cerca de 70 bilhões de dólares
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Senador pede investigação sobre o casamento de Trump Jr.
John Curtis solicita que filho de presidente dos EUA deponha sobre um oligarca russo próximo a Putin que ajudou a financiar seu matrimônio
Satélites mostram que Terra perdeu 12,5 tri de toneladas de gelo polar
Aquecimento global é principal responsável pelo derretimento devido a elevação de temperatura dos oceanos
Tufão deixa sete mortos e 58.000 casas sem energia elétrica no Japão
Registrada em meio a uma série de feriados, tempestade provocou deslizamentos de terra e inundações na região metropolitana de Tóquio
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