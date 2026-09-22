Donald Trump e seu filho, Donald Trump Jr.AFP
O pedido foi feito após uma investigação do veículo ProPublica informar que o oligarca russo Umar Kremlev pagou centenas de milhares de dólares por três dias de comemorações do casamento de Trump Jr., realizado nas Bahamas em maio, incluindo o aluguel de uma ilha particular e um espetáculo de fogos de artifício.
Trump Jr. e sua esposa, Bettina, confirmaram posteriormente a participação de Kremlev. O casal o descreveu como um amigo que havia "organizado com muita generosidade" duas noites de comemorações.
"Uma torradeira é um presente de casamento. Uma festa em uma ilha particular paga por um oligarca ligado a Putin é outra coisa", publicou Curtis no X.
O senador também pediu que Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden, seja convocado a depor.
Segundo Curtis, as informações levantam dúvidas sobre a possibilidade de interesses estrangeiros obterem acesso ou esperarem tratamento favorável por meio de relações com a família de um presidente dos Estados Unidos.
"O país não deveria ter que aceitar um padrão para a família de um presidente republicano e outro para a família de um presidente democrata", escreveu Curtis.