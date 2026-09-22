Donald Trump e seu filho, Donald Trump Jr. - AFP

Donald Trump e seu filho, Donald Trump Jr.AFP

Publicado 22/09/2026 19:08



Um senador republicano pediu, nesta terça-feira (22), nos Estados Unidos (EUA ), que Donald Trump Jr. seja convocado a depor sobre um oligarca russo próximo ao presidente Vladimir Putin que ajudou a financiar o casamento do filho do presidente americano.

John Curtis, senador por Utah, solicitou ao Comitê Judiciário do Senado que investigue se integrantes de famílias presidenciais usaram suas conexões políticas para obter benefícios econômicos privados, em um desafio incomum vindo do próprio partido do presidente Donald Trump.



O pedido foi feito após uma investigação do veículo ProPublica informar que o oligarca russo Umar Kremlev pagou centenas de milhares de dólares por três dias de comemorações do casamento de Trump Jr., realizado nas Bahamas em maio, incluindo o aluguel de uma ilha particular e um espetáculo de fogos de artifício.



Trump Jr. e sua esposa, Bettina, confirmaram posteriormente a participação de Kremlev. O casal o descreveu como um amigo que havia "organizado com muita generosidade" duas noites de comemorações.



"Uma torradeira é um presente de casamento. Uma festa em uma ilha particular paga por um oligarca ligado a Putin é outra coisa", publicou Curtis no X.



O senador também pediu que Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden, seja convocado a depor.



Segundo Curtis, as informações levantam dúvidas sobre a possibilidade de interesses estrangeiros obterem acesso ou esperarem tratamento favorável por meio de relações com a família de um presidente dos Estados Unidos.



"O país não deveria ter que aceitar um padrão para a família de um presidente republicano e outro para a família de um presidente democrata", escreveu Curtis.