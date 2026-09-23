Conselho de Paz propôs plano nesta quarta-feira - Angela Weiss / AFP

Conselho de Paz propôs plano nesta quarta-feira Angela Weiss / AFP

Publicado 23/09/2026 16:49 | Atualizado 23/09/2026 16:57

Nickolay Mladenov, alto representante do Conselho da Paz para Gaza, pediu apoio para o plano de recuperação. Também admitiu dificuldades nas conversas com Israel a meses das eleições no país.Por ocasião da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, líderes como os presidentes francês, Emmanuel Macron, e turco, Recep Tayyip Erdogan, condenaram a catastrófica situação humanitária em Gaza e pediram o fim do conflito com Israel.Segundo estimativas da ONU, do Banco Mundial e da União Europeia, a reconstrução de Gaza demandaria cerca de 70 bilhões de dólares (R$ 359,8 bilhões) no prazo de dez anos."Dada a complexidade do que enfrentamos, acredito que, lenta, mas firmemente, estamos avançando", disse Mladenov.Os enviados de Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, estiveram na reunião desta quarta-feira.A proposta da junta inclui 66 projetos, que vão de moradia temporária ao recolhimento de escombros e recuperação de infraestrutura, como o transporte público.O plano também contempla a desmilitarização de Gaza, o que exigiria a entrega das armas pelo Hamas e uma retirada militar na frente israelense.Militantes do Hamas lançaram um ataque mortal em Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou uma resposta maciça. Desde então, o território palestino foi devastado por ataques aéreos israelenses.Dados da ONU em outubro de 2025 mostram que os ataques israelenses destruíram ou danificaram 84% de todas as estruturas em Gaza.