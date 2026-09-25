Irã exige que os navios que desejarem cruzar o Estreito de Ormuz obtenham uma autorização - Foto: Marinha do Brasil

Irã exige que os navios que desejarem cruzar o Estreito de Ormuz obtenham uma autorizaçãoFoto: Marinha do Brasil

Publicado 25/09/2026 20:03

Na terça-feira, Arahgchi teve uma reunião com o enviado americano Steve Witkoff, e anteriormente tinha exposto as condições para pôr fim à guerra e reabrir essa estratégica rota para o transporte de hidrocarbonetos."O Irã transmitiu aos Estados Unidos, por meio do Catar, um plano concreto de sete dias. Se as condições necessárias forem cumpridas, o estreito poderá ser reaberto e o trânsito marítimo habitual restabelecido em sete dias", declarou na sede da ONU em Nova York."A decisão agora cabe aos Estados Unidos. O Irã não admite coerção, ameaças ou intimidação. O Irã não abrirá mão de seus direitos soberanos por pressões", enfatizou.Informes de imprensa destacam que o novo plano contempla a cessação de todas as hostilidades no Oriente Médio durante sete dias, inclusive o Líbano.Segundo esses informes, também está prevista a liberação de ativos iranianos congelados, avaliados em pelo menos 12 bilhões de dólares (R$ 62 bilhões), assim como a suspensão das sanções ao petróleo iraniano e o fim do bloqueio naval americano contra o Irã.No sétimo dia da trégua, o Irã reabriria o Estreito de Ormuz.Em uma entrevista exclusiva à reportagem na terça-feira, o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebi, também mencionou o fim das hostilidades no Iêmen entre as condições iranianas.O presidente americana, Donald Trump, e seu par iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram em junho um protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra, reabrir o Estreito de Ormuz e, posteriormente, abrir negociações sobre o delicado capítulo do programa nuclear iraniano.Mas o texto foi alvo de diferentes interpretações por ambas as partes, pelo que foram retomadas as hostilidades no Estreito de Ormuz.O Irã exige que os navios que desejarem cruzá-lo obtenham uma autorização, alegando razões de segurança e soberania.Os navios que não acatam esta exigência são atacados regularmente, enquanto os Estados Unidos bombardeiam esporadicamente a costa iraniana.Pezeshkian disse no X, nesta sexta-feira, que seu país quer voltar ao memorando de entendimento alcançado em junho, dias depois de dizer durante a Assembleia da ONU que seu país não se dobraria a Washington.