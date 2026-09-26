Trump e Irã assinaram em junho um protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra - AFP

Trump e Irã assinaram em junho um protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerraAFP

Publicado 26/09/2026 10:13

A via marítima, chave para o comércio mundial de petróleo, é um elemento central do conflito entre Estados Unidos e Irã, que se encontra em um impasse, após quase sete meses de guerra.O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, anunciou hoje que seu país apresentou a Washington um plano para reabrir Ormuz em um prazo de sete dias. "Se as condições necessárias forem cumpridas, o estreito poderá ser reaberto, e o trânsito marítimo habitual, restabelecido em sete dias", declarou na sede da ONU, em Nova York."A decisão cabe agora aos Estados Unidos. O Irã não admite coerção, ameaças ou intimidação. Não abrirá mão de seus direitos soberanos por pressão", enfatizou o chanceler.Horas após essas declarações, o Wall Street Journal citou funcionários americanos segundo os quais Trump havia rejeitado a proposta. De acordo com o artigo, o presidente estava cético quanto à possibilidade de Teerã atender às suas exigências.Trump publicou na plataforma Truth Social uma imagem de um mapa no qual o Estreito de Ormuz aparecia dentro de um círculo, com a legenda "Estreito Trump".Antes disso, a imprensa havia indicado que a proposta iraniana contemplava a interrupção de todas as hostilidades no Oriente Médio por sete dias, incluindo o Líbano. Também estava prevista a liberação de ativos iranianos congelados, avaliados em pelo menos 12 bilhões de dólares (R$ 62 bilhões), assim como a suspensão das sanções ao petróleo iraniano e o fim do bloqueio naval americano contra o Irã. No sétimo dia de trégua, o Irã reabriria o estreito.Estados Unidos e Irã assinaram em junho um protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra, reabrir o Estreito de Ormuz e, posteriormente, abrir negociações sobre o delicado capítulo do programa nuclear iraniano. Mas o texto teve diferentes interpretações por ambas as partes, motivo pelo qual as hostilidades no estreito foram retomadas.O Irã exige que os navios que desejarem cruzá-lo obtenham uma autorização, alegando razões de segurança e soberania.