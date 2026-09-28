May construiu uma trajetória profissional que começou no jornalismo e passou também pela televisãoReprodução / Instagram

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O escritor escocês Peter May, autor de “The Blackhouse”, morreu aos 74 anos. A notícia foi anunciada nesta segunda-feira (28) à AFP por sua editora na França, país onde ele residia há algum tempo.
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A editora Rouergue prestou homenagem ao escritor em um comunicado. “Peter May era um homem de sensibilidade à flor da pele, profundamente empático, gentil e de uma espera infinita”, afirmou a empresa, que também destacou a memória de um “homem imensamente criativo”.

May construiu uma trajetória profissional que começou no jornalismo e passou também pela televisão, como roteirista de séries para a BBC. Ao longo da carreira, o escritor publicou quase 30 romances e se consolidou como autor de obras de ficção.

Entre seus trabalhos está "The Blackhouse", primeiro volume de uma série ambientada na ilha de Lewis, na Escócia. O livro alcançou grande repercussão e vendeu três milhões de exemplares em todo o mundo. A obra foi inicialmente publicada em francês pela Rouergue, em 2010, depois de não encontrar uma editora de língua inglesa interessada em publicá-la.

A publicação em francês marcou a trajetória do romance, que posteriormente se tornou uma das obras mais conhecidas do escritor. A série ambientada na ilha de Lewis integra a produção literária de May e está ligada às suas origens escocesas.

O autor também tinha uma relação com a França. May vivia na região francesa de Lot e havia obtido a nacionalidade francesa. Além da literatura, era apaixonado por música. Nos últimos anos, segundo a editora, dedicava a maior parte de seu tempo a atividades musicais.

“Dedicava a maior parte de seu tempo, nos últimos anos, a tocar, escrever e compor canções”, destacou a Rouergue.

A editora também ressaltou o perfil pessoal do escritor ao lembrar sua sensibilidade, empatia e criatividade. A homenagem foi divulgada após a confirmação de sua morte, aos 74 anos.