May construiu uma trajetória profissional que começou no jornalismo e passou também pela televisãoReprodução / Instagram
A editora Rouergue prestou homenagem ao escritor em um comunicado. “Peter May era um homem de sensibilidade à flor da pele, profundamente empático, gentil e de uma espera infinita”, afirmou a empresa, que também destacou a memória de um “homem imensamente criativo”.
May construiu uma trajetória profissional que começou no jornalismo e passou também pela televisão, como roteirista de séries para a BBC. Ao longo da carreira, o escritor publicou quase 30 romances e se consolidou como autor de obras de ficção.
Entre seus trabalhos está "The Blackhouse", primeiro volume de uma série ambientada na ilha de Lewis, na Escócia. O livro alcançou grande repercussão e vendeu três milhões de exemplares em todo o mundo. A obra foi inicialmente publicada em francês pela Rouergue, em 2010, depois de não encontrar uma editora de língua inglesa interessada em publicá-la.
A publicação em francês marcou a trajetória do romance, que posteriormente se tornou uma das obras mais conhecidas do escritor. A série ambientada na ilha de Lewis integra a produção literária de May e está ligada às suas origens escocesas.
O autor também tinha uma relação com a França. May vivia na região francesa de Lot e havia obtido a nacionalidade francesa. Além da literatura, era apaixonado por música. Nos últimos anos, segundo a editora, dedicava a maior parte de seu tempo a atividades musicais.
“Dedicava a maior parte de seu tempo, nos últimos anos, a tocar, escrever e compor canções”, destacou a Rouergue.
A editora também ressaltou o perfil pessoal do escritor ao lembrar sua sensibilidade, empatia e criatividade. A homenagem foi divulgada após a confirmação de sua morte, aos 74 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.