May construiu uma trajetória profissional que começou no jornalismo e passou também pela televisão - Reprodução / Instagram

May construiu uma trajetória profissional que começou no jornalismo e passou também pela televisãoReprodução / Instagram

Publicado 28/09/2026 09:31

O escritor escocês Peter May, autor de “The Blackhouse”, morreu aos 74 anos. A notícia foi anunciada nesta segunda-feira (28) à AFP por sua editora na França , país onde ele residia há algum tempo.